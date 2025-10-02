ESCAPADE e New Glenn: sonde pronte a svelare Marte

Immaginate la scena: non è la solita fiera della scienza seriosa, ma l’inizio di un road trip cosmico. Le protagoniste sono Blue e Gold, i soprannomi affettuosi delle due sonde ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Arrivate da poco al Kennedy Space Center in Florida, non sono lì per una vacanza, ma per gli ultimi ritocchi prima del grande giorno. Sono l’emblema della collaborazione tra la brillantezza ingegneristica di Rocket Lab e la visione della NASA. Due veicoli identici nell’aspetto, ma destinate a percorrere traiettorie leggermente diverse, un po’ come due fratelli che prendono strade diverse ma con lo stesso obiettivo ambizioso.

Con New Glenn, ESCAPADE apre una nuova stagione di missioni low-cost ad alto impatto

E che lancio sarà! A spingerle in orbita non ci sarà un razzo qualsiasi, ma il nuovissimo e imponente New Glenn di Blue Origin. Pensatelo: è un gigante alto quasi cento metri, pronto a fare il suo debutto con un carico di grande responsabilità. Il decollo, atteso per il prossimo autunno, segnerà non solo l’inizio della missione di ESCAPADE, ma anche la prima dimostrazione di forza di questo nuovo colosso spaziale. È una vera e propria prova del fuoco, che promette di lanciare Blue e Gold ben oltre la comfort zone terrestre, puntando dritto verso l’atmosfera sottile e misteriosa di Marte.

Ma ciò che rende questa missione davvero cool non è solo la destinazione o il razzo, è la velocità con cui tutto questo è stato messo insieme. Rocket Lab ha completato la costruzione di Blue e Gold in soli tre anni e mezzo, mantenendosi perfettamente nei paletti di budget e tempistiche fissati dalla NASA. In un settore dove i ritardi sono una triste consuetudine, questo è un risultato che grida al miracolo, o meglio, all’efficienza pura. Peter Beck, il CEO di Rocket Lab, ha giustamente messo in evidenza come ESCAPADE sia la prova che si può passare da una brillante idea a una solida realtà spaziale in tempi rapidi, senza tagliare gli angoli su qualità o sicurezza. È l’essenza del programma SIMPLEx: missioni a basso costo, ma con un impatto scientifico potenzialmente enorme.

Ora veniamo al cuore della missione, il motivo del viaggio. Una volta arrivate a destinazione, le due sonde si sistemeranno su un’orbita ellittica attorno al Pianeta Rosso. Il loro compito sarà fondamentale: studiare come il vento solare interagisce e, in sostanza, ruba l’atmosfera di Marte. Con strumenti di altissima precisione, come magnetometri e analizzatori, Blue e Gold raccoglieranno dati cruciali che potrebbero finalmente svelare perché Marte ha perso gran parte del suo “scudo” gassoso. Capire questo è come trovare un pezzo mancante del puzzle della vita: spiegherebbe perché l’acqua liquida e, di conseguenza, la possibilità di vita come la intendiamo, sono svanite dalla superficie marziana.

C’è poi una nota curiosa sul loro viaggio: non seguiranno la classica autostrada cosmica verso Marte, la “finestra di lancio” che si apre ogni 26 mesi. Saranno lanciate su una rotta alternativa, molto più lunga, una crociera di circa 22 mesi, arrivando solo nella seconda metà del 2027. Un percorso “fuori dagli schemi” reso possibile proprio dalla potenza del New Glenn. Una volta a destinazione, il timone scientifico passerà all’Università della California a Berkeley, che gestirà ogni singolo dato. ESCAPADE è, in definitiva, una dimostrazione lampante di ingegno, audacia e curiosità umana che non si accontenta delle rotte tradizionali. Blue e Gold non stanno solo andando su Marte, stanno aprendo una nuova via per la futura esplorazione, magari un giorno, con astronauti a bordo.