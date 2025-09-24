Volkswagen ID. Lupo: l’auto elettrica per la città che parte da 20.000 euro

Volkswagen prepara il terreno per la sua city car elettrica più economica, attesa nel 2027 a meno di 20.000 euro. Il concept è stato svelato con il nome provvisorio ID. Every1, ma il debutto commerciale avrà un altro marchio. In passato si era parlato di ID.1, tuttavia la casa tedesca ha dichiarato di voler recuperare i nomi che hanno segnato la propria storia. È già noto che la versione di serie della ID. 2all sarà chiamata ID. Polo. Per la city car elettrica, gli occhi sono puntati su un nome che evoca ricordi: Lupo. Tornerà davvero sulle strade come ID. Lupo?

Un progetto che guarda alla Cina

Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo Tecnico, ha sottolineato l’urgenza di una city car entry level. Secondo le sue parole, se Volkswagen non proporrà un modello accessibile, i marchi cinesi potrebbero conquistare i giovani neopatentati. E una volta legati a un brand orientale, difficilmente lo abbandonerebbero in futuro. L’idea è chiara: offrire un’auto elettrica semplice e accessibile, prodotta in Europa, senza rinunciare alla qualità. La difficoltà sta nei costi, portare sul mercato un modello sotto i 20.000 euro progettato e costruito in Europa appare complicato, ma il progetto avanza comunque.

Una city car solo Volkswagen

In passato Volkswagen aveva puntato sul trio formato da SEAT Mii, Skoda Citigo e Volkswagen up!, ma ora quel tempo è finito. Il segmento A si è ristretto e molte case si sono tirate indietro. Questa volta la piccola elettrica resterà esclusiva Volkswagen. Non ci sarà una versione SEAT o Skoda. L’azienda crede che l’auto possa attrarre anche chi in passato aveva scelto modelli più piccoli di altri marchi del Gruppo. La strategia è chiara: una sola city car, con un nome che richiama emozioni. ID. Lupo potrebbe davvero conquistare i giovani, attratti da un prezzo contenuto e dal fascino di un modello storico. Sarà la scelta giusta? Il tempo darà la risposta, ma l’attesa è già carica di speranza.