Subaru 2025: il marchio più affidabile secondo Consumer Reports

Subaru è salita per la prima volta in assoluto sul gradino più alto della classifica annuale di Consumer Reports. Il titolo di Most Reliable Brand 2025 è il frutto di anni di lavoro e di attenzione maniacale ai dettagli del brand. Il riconoscimento è arrivato insieme a quello di Best Overall Automotive Brand 2025, che tiene conto non solo della solidità meccanica, ma anche di fattori come la sicurezza, le prestazioni su strada e la soddisfazione dei proprietari. l verdetto di Consumer Reports non nasce da opinioni superficiali. La valutazione si fonda su un vasto archivio di testimonianze, interviste e dati tecnici raccolti da migliaia di automobilisti statunitensi. Ogni guasto, ogni problema, ogni componente è stato analizzato con rigore mostrando come la Subaru si sia imposta così come simbolo di affidabilità autentica.

Otto modelli Subaru

Otto veicoli della gamma Subaru hanno ricevuto il sigillo di approvazione. Quali? Le Forester, Crosstrek, Outback, Impreza, Ascent, BRZ, WRX e Legacy. Tutti questi modelli hanno saputo conquistare sia esperti che i consumatori. Non solo, i modelli Subaru Forester e Crosstrek sono entrati nella prestigiosa lista Top Picks 2025, riservata a dieci modelli considerati i più equilibrati sul mercato. Comfort, efficienza, versatilità e resistenza sono stati individuati come elementi distintivi. Un segnale forte per chi cerca un’auto in grado di accompagnare ogni esperienza di viaggio.

La conferma di un impegno costante

Nicola Torregiani, Presidente e CEO di Subaru Italia, ha sottolineato che il premio di Consumer Reports non è soltanto motivo di orgoglio. È la dimostrazione tangibile di una filosofia radicata nella progettazione, nella scelta accurata dei materiali e nell’attenzione per il cliente. “L’affidabilità è una delle parole chiave che guida ogni decisione,” ha dichiarato. Il riconoscimento giunge in un momento strategico, mentre Subaru rafforza la propria presenza a livello globale. Anche la nuova campagna televisiva mette in evidenza questo concetto. Non solo sicurezza e comfort, ma anche l’essenza stessa di un marchio che vive di fiducia e resistenza nel tempo. Cosa può desiderare un automobilista se non la certezza che la propria vettura resti solida, sicura e fedele negli anni? Consumer Reports ha parlato, Subaru ha vinto.