Google e il Play Store: la partita si sposta alla Corte Suprema

Google Play Store

Il lungo braccio di ferro tra Google ed Epic Games è arrivato a un punto di svolta decisivo. Dopo mesi di udienze e ricorsi, la vicenda potrebbe concludersi di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, ultimo grado di giudizio a cui il colosso di Mountain View si è rivolto per evitare una sconfitta che rischia di cambiare per sempre le regole del Google Play Store.

Il nodo centrale: i pagamenti e il controllo della piattaforma

Al centro dello scontro c’è il sistema di fatturazione obbligatoria di Google Play. Finora, tutti gli sviluppatori che vogliono distribuire app sullo store ufficiale devono utilizzare il sistema di pagamento interno di Google, con commissioni che arrivano fino al 30%. Una pratica che Epic ha contestato con forza, sostenendo che limiti la concorrenza e danneggi utenti e sviluppatori. La disputa ha già prodotto risultati pesanti: lo scorso 12 settembre, la Corte d’appello del Nono Circuito ha confermato l’ingiunzione che obbliga Google a smettere di imporre i suoi metodi di pagamento, lasciando agli sviluppatori la libertà di inserire link esterni, scegliere piattaforme alternative e stabilire prezzi in maniera indipendente.

Perché Google teme una sconfitta

Se questa decisione entrasse in vigore, per Google significherebbe perdere parte del controllo sul Play Store, che rappresenta non solo una porta d’accesso privilegiata per miliardi di utenti Android, ma anche una delle fonti di ricavo più redditizie dell’azienda. Le commissioni trattenute sui pagamenti hanno generato negli anni un flusso di miliardi di dollari: un modello di business che la vittoria di Epic metterebbe seriamente a rischio.

Non a caso, Google ha chiesto che l’ingiunzione venga sospesa in attesa del giudizio della Corte Suprema. L’azienda sostiene che i tribunali precedenti abbiano oltrepassato i propri limiti, e punta anche a far valere la precedente vittoria di Apple contro Epic come precedente giuridico favorevole.

Una partita che va oltre Google ed Epic

La posta in gioco non riguarda solo due aziende. Una vittoria di Epic aprirebbe la strada a un mercato delle app molto più aperto, con conseguenze dirette per milioni di sviluppatori e utenti. Al contrario, un verdetto favorevole a Google sancirebbe il diritto delle big tech a mantenere un controllo stretto sugli ecosistemi che gestiscono. In ogni caso, il procedimento alla Corte Suprema non è scontato: l’organo giudiziario potrebbe anche rifiutarsi di esaminare il caso, lasciando intatta la decisione del Nono Circuito.