Roborock H60 Hub arriva in Italia: l’aspirapolvere che si svuota da solo

Dopo la presentazione all’IFA 2025 di Berlino, il Roborock H60 Hub debutta ufficialmente sul mercato italiano con un prezzo di lancio promozionale. Si tratta di un aspirapolvere senza fili dotato di base con svuotamento automatico, progettata per ridurre al minimo l’intervento umano nelle operazioni di pulizia quotidiana.

Il sistema funziona in maniera estremamente semplice. Quando l’asta da 843mm viene agganciata alla base, in soli 10 secondi il contenitore da 0,5 litri si svuota in un sacchetto sigillato da 2litri, che garantisce fino a 60 giorni di autonomia senza dover essere sostituito. Ciò significa che gli utenti possono persino dimenticarsi per settimane della manutenzione ordinaria.

Potenza, autonomia e tecnologia intelligente per la pulizia domestica grazie a Roborock

Certificato TÜV Rheinland, il Roborock H60 Hub è progettato anche per chi ha animali in casa. Grazie alla mini-spazzola motorizzata, infatti, è in grado di rimuovere capelli, peli e polvere da letti, divani e superfici imbottite. La potenza massima di aspirazione raggiunge i 115AW, supportata da un sistema a 9 cicloni e da un filtro a 5 fasi capace di catturare il 99,95% delle micropolveri fino a 0,3micron.

Il Roborock H60 Hub integra tecnologie pensate per migliorare l’efficienza della pulizia. Il rilevamento con luce verde a 140° consente di individuare lo sporco invisibile a occhio nudo, mentre la spazzola anti-groviglio evita fastidiosi blocchi causati da capelli o fibre. La batteria è composta da sei moduli da 2.500mAh e offre fino a 60min di autonomia con un tempo di ricarica di circa 3,5 ore. Questo rende l’H60 Hub adatto anche a sessioni di pulizia prolungate in appartamenti di medie dimensioni.

Sul piano delle dimensioni, il dispositivo mantiene una struttura compatta. Parliamo di 7,3kg con base e 1,7kg per il solo aspirapolvere, con misure rispettivamente di 358x262x1.060 mm e 293x250x1.146mm. La base è multifunzione e si adatta facilmente a diversi spazi domestici.

Insomma, con l’arrivo in Italia, il Roborock H60 Hub si inserisce in un settore sempre più competitivo, puntando su un mix di tecnologia avanzata, autonomia prolungata e praticità d’uso. Una soluzione ideale per chi desidera un aspirapolvere potente e affidabile.