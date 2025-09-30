PC sicuro ogni giorno: ecco quali opzioni attivare e quali programmi usare

La protezione di un computer non richiede per forza software costosi o conoscenze tecniche avanzate. Con alcune abitudini di base è possibile ridurre in modo significativo il rischio di infezioni e accessi non autorizzati. Un PC sicuro è anche un PC più stabile, che funziona meglio nel tempo.

Aggiornamenti sempre attivi

Una cosa che non bisogna mai dimenticare, come da sempre si dice, è quella di fare gli aggiornamenti senza rimandarli. Oltre a portare nuove funzionalità, gli aggiornamenti contribuiscono anche a migliorare la sicurezza di ogni dispositivo. Lo stesso discorso vale anche per i programmi che vengono utilizzati sul PC: anche questi vanno costantemente aggiornati ogni volta che c’è una nuova release.

Antivirus e protezione in tempo reale

Ricorrere ad antivirus molto pesanti talvolta può essere superfluo. Su Windows, può tranquillamente bastare Microsoft Defender che infatti risulta è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. L’unica cosa da controllare è di averlo sempre attivo con la protezione in tempo reale.

Password e account locali

Un altro aspetto spesso trascurato è la protezione dell’account utente. Creare una password robusta per accedere al PC e attivare l’accesso con PIN o impronta digitale riduce il rischio di accessi non autorizzati. Per chi usa un portatile, l’attivazione della crittografia del disco (BitLocker su Windows o FileVault su macOS) impedisce a chiunque di leggere i file in caso di furto o smarrimento.

Attenzione ai file sconosciuti

Infine, è sempre bene diffidare di allegati email sospetti e di programmi scaricati da fonti poco affidabili. Molti attacchi informatici iniziano con un clic avventato su un link sbagliato. Un minimo di attenzione previene gran parte dei problemi.

Seguendo questi accorgimenti, il computer resta più sicuro e meno esposto a rischi, garantendo un utilizzo sereno sia a casa che al lavoro.