Red Magic 11 Pro, la famiglia ha una data di lancio ufficiale

Nubia ha confermato la data di lancio per la serie Red Magic 11 Pro. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale sul numero di smartphone da gaming che comporranno la famiglia, i terminali saranno presentati ufficialmente il prossimo 17 ottobre.

Le ultime indiscrezioni disponibili lasciano intendere che possiamo aspettarci due modelli: Red Magic 11 Pro e Red Magic 11 Pro+. Entrambi i dispositivi saranno caratterizzati dalla presenza del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Gli analisti ritengono che Nubia abbia scelto di dotare entrambi i dispositivi di una configurazione hardware simile, con il Pro+ dotato di alcune soluzioni differenti. In particolare, il device sarà caratterizzato dalla presenza di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

I leak trapelati indicano la presenza di un display piatto con una diagonale elevata e nessuna interruzione. Infatti, la fotocamera frontale sarà integrata sotto il display consentendo di massimizzare lo spazio a disposizione degli utenti. Il sistema di rilevazione delle impronte ultrasonico garantirà sicurezza e velocità di sblocco.

Oltre al SoC Qualcomm di ultima generazione ci possiamo aspettare un sistema di dissipazione del calore ad alta efficienza. Il raffreddamento a liquido sarà supportato anche da una ventola per mantenere le temperature sempre sotto controllo ma ulteriori dettagli verranno svelati in fase di presentazione.

Al fine di garantire la massima reattività durante le fasi di gioco, gli analisti si aspettano la presenza di un chip di controllo del touchscreen ad elevate prestazioni. In questo modo sarà possibile offrire ai giocatori la massima velocità possibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera principale sarà da 50 MP mentre non sono note le altre ottiche. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.