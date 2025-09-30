Paramount+: nuove aggiunte al catalogo

Il mese di ottobre porta con sé una serie di novità interessati per il settore streaming. A tal proposito, Paramount+ si prepara ad offrire ai suoi utenti titoli imperdibili, per accontentare i gusti di una platea sempre più vasta. Nel dettaglio, uno dei titoli più attesi è Ozzy: No Escape From Now. Si tratta del documentario che cattura gli ultimi anni di vita della leggenda del rock Ozzy Osbourne. Diretto da Tania Alexander, il film non si limita a mostrare i problemi di salute e la diagnosi di Parkinson, ma esplora il rapporto tra dolore cronico, creatività e rinascita artistica. Il documentario arriverà sulla piattaforma il 7 ottobre.

Le novità in arrivo su Paramount+

La piattaforma porta in catalogo anche un ventaglio di titoli indirizzati agli amanti di horror e mistero. Dal 9 ottobre sarà disponibile, Playing Gracie Darling. Una miniserie australiana che scava nella memoria di una comunità segnata dalla sparizione di una ragazza quasi trent’anni prima. La serie non solo unisce mistero e dramma, ma propone un ritratto corale di un piccolo centro in cui le ferite non si chiudono mai davvero. Il giorno dopo, il 10 ottobre, invece, sarà disponibile Vicious, diretto da Bryan Bertino e interpretato da Dakota Fanning. Con tale titolo il pubblico entra in un incubo costruito attorno a una misteriosa scatola e a rituali che trasformano il quotidiano in terrore psicologico.

Il 21 ottobre arriva un altro film horror. Si tratta di Alma & The Wolf un titolo che amplifica il rapporto tra paesaggi sospesi e paura. Girato sulle coste dell’Oregon, racconta il legame oscuro tra la protagonista Alma e una presenza minacciosa, alternando suggestioni visionarie e tensione narrativa. Infine, il 26 ottobre arriva su Paramount+ Mayor of Kingstown con la sua quarta stagione. La serie con Jeremy Renner ed Edie Falco affronta la fragilità di un equilibrio urbano minacciato da nuove alleanze criminali.