OnePlus 15 potrebbe arrivare tra poche settimane: ecco la presunta data di lancio

OnePlus ha annunciato l’arrivo del suo prossimo smartphone di punta. Nel corso delle settimane che verranno, dunque, potremmo avere la possibilità di conoscere dal vivo OnePlus 15 di cui sono già emerse alcune immagini e anticipazioni che rivelano la presenza di una tecnologia decisamente innovativa e la sua disponibilità nella colorazione Sand Storm.

OnePlus 15: tutto quello che sappiamo sullo smartphone

Stando alle informazioni trapelate in rete fino a questo momento, il nuovo OnePlus 15 arriverà ufficialmente il 27 ottobre. La data non è stata ancora annunciata dall’azienda, la quale ha però diffuso le prime immagini dello smartphone e comunicato l’adozione della tecnologia Micro-Arc-Oxidation, la quale caratterizzerà la scocca del dispositivo rendendolo quanto più resistente. Si tratta, infatti, di una alternativa all’alluminio e al titanio che non ha mai trovato un eguale utilizzo nell’ambito della telefonia ma che mira a garantire una maggiore robustezza senza intaccare il lato estetico. Dalle immagini, infatti, è possibile notare un design elegante e sottile, con angoli arrotondati, che riprende abbastanza quanto proposto da Apple con i suoi melafonini. Al suo interno troveremo un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dotato di un nuovo sistema di raffreddamento ideato direttamente da OnePlus che si pone così l’obiettivo di migliorare le prestazioni del suo top di gamma.

Come già anticipato, molto probabilmente l’evento di lancio si terrà il 27 ottobre. A suggerire la data in questione è la pubblicazione da parte dell’azienda di un’immagine raffigurante il display dello smartphone, il quale riporta proprio questa data. Staremo, dunque, a vedere nei prossimi giorni se la data sarà confermata o meno. Nell’attesa è possibile osservare lo smartphone nel dettaglio grazie alle numerose immagini e al video di unboxing condiviso da OnePlus, dal quale è possibile prendere atto della tendenza dell’azienda a non adeguarsi alle pratiche commerciali dei principali colossi, mantenendo infatti in confezione la presenza di un caricabatterie.