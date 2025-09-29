Arrivano robot arbitri per le partite di baseball?

Nel baseball il rapporto tra tradizione e innovazione è sempre più delicato. L’immagine dell’arbitro dietro casa base, chiamato a decidere tra ball e strike, rappresenta uno degli elementi più iconici del gioco. Eppure, dal 2026, quella scena avrà un alleato silenzioso: l’Automated Ball-Strike System (ABS). Non sarà un sostituto, ma uno strumento di revisione che segna un compromesso tra i possibili errori umani e precisione tecnologica. L’idea di affidarsi a un supporto digitale non nasce all’improvviso. Dopo anni di sperimentazioni nelle leghe minori, durante gli allenamenti di primavera e persino nell’All-Star Game del 2025, la Major League Baseball ha deciso di introdurre un meccanismo in grado di ridurre gli errori più evidenti senza alterare il ritmo della partita.

Nuovi robot arbitri in arrivo nella Major League Baseball

Il principio scelto è quello della “sfida”. Ogni squadra potrà contestare due decisioni a gara, esclusivamente tramite lanciatore, ricevitore o battitore. In caso di esito favorevole, il credito resterà intatto. La revisione durerà circa 15 secondi, trasformandosi in una pausa tattica più che in un’interruzione. Al centro di tale dispositivo vi sono 12 telecamere Hawk-Eye posizionate intorno al diamante. Si tratta della stessa tecnologia impiegata nel tennis e nel football americano per giudizi millimetrici. Le immagini vengono elaborate in tempo reale attraverso una rete privata 5G garantita da T-Mobile. Così che ogni lancio diventi un dato oggettivo e immediatamente verificabile.

Inoltre, per assicurare la massima accuratezza, la lega ha annunciato anche la certificazione ufficiale dell’altezza dei giocatori. In tal modo, sarà possibile calibrare la zona di strike in base alle caratteristiche individuali. I dati raccolti riguardo il nuovo sistema robot nei test primaverili mostrano che il sistema si integra senza appesantire lo svolgimento delle gare. Ma la vera verifica arriverà solo nel 2026, quando l’ABS farà il suo debutto ufficiale. Il baseball americano si trova così ad un bivio simbolico. Da un lato la volontà di difendere una lunga eredità fatta di gesti rituali e di decisioni contestate, dall’altro la spinta verso una tecnologia capace di ridurre le ingiustizie.