Microsoft 365: arrivano ufficialmente i modelli di Anthropic

Il panorama dell’intelligenza artificiale applicata agli strumenti di produttività aziendale vive una fase di trasformazione. Nel dettaglio, Microsoft ha introdotto i modelli Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1 all’interno della suite Microsoft 365 Copilot. Una decisione che modifica gli equilibri di un settore finora dominato dalla collaborazione esclusiva con OpenAI. L’integrazione dei modelli Anthropic trova spazio in due aree centrali. Da un lato c’è Researcher, l’agente Copilot dedicato alla ricerca e all’analisi, dove gli utenti possono ora passare con un semplice comando dal motore di OpenAI a Claude Opus 4.1. Dall’altro, Copilot Studio, la piattaforma che permette la creazione di agenti personalizzati, offre la possibilità di costruire flussi di lavoro complessi e attività multi-step utilizzando le capacità di ragionamento dei modelli Claude. In tale ambiente, l’interoperabilità si estende ulteriormente, consentendo di combinare diversi fornitori disponibili su Azure.
Microsoft 365: ecco i dettagli emersi sull’arrivo dei modelli Anthropic
Secondo Charles Lamanna, presidente della divisione Business & Industry Copilot, la priorità rimane quella di garantire agli utenti la massima flessibilità. La scelta di aprire a più modelli risponde alla necessità di non vincolare le aziende a un unico fornitore di tecnologia e di offrire soluzioni mirate a seconda delle esigenze operative. La logica, dunque, è quella di un ecosistema aperto, in grado di valorizzare le differenze tra i vari modelli di intelligenza artificiale.
Un aspetto rilevante è che i modelli Claude non risiedono attualmente su Azure, ma continuano a essere ospitati su AWS, il principale concorrente di Microsoft nel settore cloud. L’accesso avviene tramite l’API di Anthropic, come avviene per qualsiasi sviluppatore esterno. Tale scelta, che appare transitoria, evidenzia la complessità degli equilibri industriali in un momento in cui le grandi aziende tecnologiche cercano di consolidare la propria influenza attraverso accordi strategici.
L’ingresso di nuovi attori nell’ecosistema Copilot rappresenta un passo verso una competizione più aperta nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla produttività. Se finora il rapporto privilegiato con OpenAI aveva definito una linea chiara, la presenza di Anthropic segnala un possibile cambio di rotta.