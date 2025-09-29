Esselunga: promo INCREDIBILE su videogioco EA SPORT FC 26 PS5

C’è chi dice che fare un giro da Esselunga sia solo questione di spesa, ma la verità è che spesso vi ritrovate a sorridere anche davanti a offerte che non c’entrano nulla con la pasta o la verdura. Avete presente quando entrate per comprare il latte e uscite con uno smartphone in promozione che vi tenta come fosse il dolce più buono del mondo? Ecco, è proprio quel tipo di momento che vi fa venire voglia di correre alla cassa senza ripensamenti. Le promozioni di Esselunga riescono a farvi sembrare ogni visita una piccola sorpresa: vi strizzano l’occhio, vi chiamano, vi fanno dire “questa non me la perdo!”. In un periodo in cui la noia potrebbe bussare alla porta, basta dare un’occhiata alle proposte dello store per sentirvi subito dentro un gioco nuovo!

Volete risparmiare con promozioni Amazon imperdibili e coupon pazzeschi? Unitevi ai canali Telegram Codiciscontotech [qui su questo link scoprite i codici] e Tecnofferte [clicca qui per offerte incredibili] e lasciatevi sorprendere dal piacere di spendere meno e ottenere di più, con entusiasmo e brio.

La promo che non ti aspetti è da Esselunga

Da Esselunga la tentazione parte subito dal mondo videoludico: il nuovo EA SPORTS FC 26 per PS5 vi attende a 69 euro, portando in casa un gameplay incredibilmente immersivo e due modalità pensate per soddisfare ogni tipo di giocatore. Non serve preoccuparsi di chi ha console diverse, perché il cross-gen gaming abbatte le barriere e vi regala partite online senza limiti. Non è finita: da Esselunga trovate anche la versione PS4 a 69,90 euro, perfetta per chi preferisce rimanere fedele alla propria console.

E se pensate che sia già abbastanza, vi accorgete che Esselunga vi sorprende ancora, perché oltre al gioco c’è anche lo smartphone in promozione che completa il quadro delle offerte irresistibili. Più tornate, più vi accorgete che Esselunga non si ferma mai, e ancora una volta avete un motivo per passare di lì e portarvi a casa qualcosa che vi fa sorridere. In fondo, Esselunga sa bene che un pizzico di divertimento in più non guasta mai.