Robot acrobatico: Lingxi X2 esegue un salto da ginnasta

Un video di trenta secondi ha catturato l’attenzione della comunità tech di tutto il mondo, mostrando Lingxi X2, il robot umanoide di AGIBOT, mentre esegue un Webster flip, un gesto di ginnastica artistica che richiede precisione, coordinazione e forza. Nelle immagini rallentate, il movimento appare sorprendentemente fluido: rincorsa, spinta, rotazione aerea e atterraggio perfetto, come se un ginnasta professionista stesse completando la sua routine. La differenza, naturalmente, è che questa volta il protagonista è un robot.

Lingxi X2 di AGIBOT compie un salto acrobatico da record

Il Webster flip è noto per essere uno dei salti più complessi della ginnastica: un mortale in avanti con stacco da una sola gamba, capace di mettere alla prova anche atleti esperti. Vederlo replicato da un robot umanoide rappresenta un salto di qualità nell’agilità meccanica e nella capacità dei sistemi di controllo del movimento. Lingxi X2 riesce a combinare sensori sofisticati e algoritmi avanzati che consentono di gestire equilibrio e rotazione senza errori, dimostrando che la robotica sta raggiungendo livelli sempre più vicini alla performance umana.

AGIBOT, fondata dall’ingegnere Peng Zhihui, ha presentato Lingxi X2 all’inizio del 2025 come piattaforma modulare adatta a contesti industriali e domestici, ma anche a dimostrazioni spettacolari di destrezza. La produzione su larga scala è prevista entro la fine del 2026, con l’obiettivo di distribuire migliaia di unità in tutto il mondo. Il salto acrobatico del Lingxi X2 si inserisce in un panorama dove la competizione tra aziende sta spingendo la robotica umanoide verso traguardi sempre più impressionanti: Boston Dynamics ha stupito con routine di parkour e capriole all’indietro, mentre Unitree ha mostrato side flip, mosse di arti marziali e resistenza a spinte e calci, con modelli che vanno dal performante G1 alle versioni più economiche capaci di ruote e verticali.

Non si tratta solo di spettacolo. Altre aziende come Figure 2 stanno concentrandosi sulla precisione e sull’utilità quotidiana dei robot, insegnando loro a svolgere compiti domestici come lavare piatti o piegare vestiti. Questo rende evidente che la sfida della robotica non è solo far compiere acrobazie spettacolari ai robot, ma integrarli in attività che possano davvero assistere l’uomo, combinando agilità, intelligenza e funzionalità.

Il Webster flip di Lingxi X2 segna quindi un momento simbolico: i robot non sono più solo strumenti, ma performer capaci di superare limiti che fino a ieri sembravano esclusivamente umani, aprendo prospettive sorprendenti per il futuro della tecnologia.