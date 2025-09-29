3I/ATLAS attira l’attenzione e gli esperti spiegano cosa è

Quante volte sarà capitato di vedere un oggetto nel sistema solare? Situazioni che non fanno altro che attirare l’attenzione oltre che far creare diverse interpretazioni. Nelle ultime ore, il protagonista che sta attirando l’attenzione di tantissimi è il 3I/ATLAS, terzo corpo interstellare mai avvistato in transito vicino a noi.

Secondo quanto diffuso, quest’ultimo è stato identificato lo scorso luglio dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Cile. Diverse a tal proposito le interpretazioni che sono state effettuate e diffuse, tra cui una nave aliena. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

3I/ATLAS: ecco cosa è realmente

Tante le teoria che circolano quando vengono identificati degli oggetti enigmatici nel nostro sistema solare. Come anticipato in apertura, nelle ultime ore, il protagonista che sta attirando l’attenzione di tantissimi è il 3I/ATLAS, terzo corpo interstellare mai avvistato in transito vicino a noi.

Tra le principali identificazioni c’è stata proprio una nave aliena, visto che l’oggetto ha percorso una traiettoria piuttosto insolita. Nonostante tali pareri, non è mancato il parere dell’astrofisico Gianluca Masi. In merito a quanto visto, l’astrofisico e curatore scientifico del Planetario e Museo Astronomico di Roma ha affermato che quanto diffuse sono soltanto speculazioni e che la comunità scientifica non le ha mai considerate. Secondo l’astrofisico, infatti, ci troviamo davanti a una cometa.

Quel che sappiamo è che attualmente la cometa è localizzata a 370 milioni di chilometri circa dalla Terra e il 19 dicembre sarà la data in cui la cometa riuscirà a raggiungere il punto più vicino alla Terra. L’astrofisico Gianluca Masi ha anche affermato che è un astro benvenuto che consente di mettere alla prova i strumenti che si hanno a disposizione e di osservare da vicino un frammento di storia cosmica antichissima. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità e aggiornamenti in merito a queste interessanti tematiche che attirano sempre di più l’attenzione.