L’UE ripensa i banner dei cookie: addio click automatici?

Se navighi su internet da almeno dieci anni, sai già di cosa stiamo parlando: i banner dei cookie. Quelle finestrelle che saltano fuori a ogni clic, spesso con testi chilometrici e pulsanti nascosti tra mille opzioni, al punto che la maggior parte delle persone finisce per schiacciare “accetta tutto” senza pensarci troppo. Ebbene, potrebbe esserci una svolta: secondo un’indiscrezione riportata da Politico, la Commissione europea starebbe finalmente pensando di rivedere la direttiva ePrivacy, quella che dal 2009 impone a tutti i siti di mostrare queste notifiche.

Cookie e privacy: Bruxelles valuta nuove regole più flessibili

All’inizio, l’obiettivo era nobile: dare agli utenti il controllo sui propri dati, informandoli in modo chiaro e chiedendo il consenso prima di installare cookie non strettamente necessari. La realtà, però, ha preso una piega diversa. Quei banner sono diventati un rumore di fondo, una routine che nessuno legge davvero. Paradossalmente, invece di garantire più consapevolezza, hanno finito per ottenere l’effetto opposto: click automatici e poca attenzione alla privacy.

Da qui l’idea di alleggerire le regole. A Bruxelles si starebbe ragionando su due strade: rendere meno rigido l’obbligo del consenso, introducendo delle eccezioni, oppure fare un salto più radicale e spostare la scelta direttamente sui browser. In pratica, l’utente potrebbe decidere una volta sola nelle impostazioni del proprio navigatore se e quali cookie accettare, senza dover affrontare la stessa domanda a ogni nuovo sito. Un cambiamento che, se arrivasse, potrebbe trasformare la nostra esperienza online quotidiana.

Naturalmente, non mancano i dubbi. C’è chi suggerisce di far confluire tutta la materia nel GDPR, che ha un approccio più flessibile e basato sul rischio. Questo permetterebbe alle aziende di invocare basi giuridiche diverse dal consenso, come il cosiddetto “legittimo interesse”. Ma è proprio qui che scatta la preoccupazione: se le regole diventano troppo morbide, il rischio è di spalancare la porta al tracciamento pubblicitario, minando il principio stesso di tutela dei dati personali.

Siamo quindi davanti a un bivio. Da un lato, la necessità di liberare il web da un eccesso di burocrazia digitale che ormai non funziona più; dall’altro, la paura che, nel tentativo di semplificare, si finisca per sacrificare la privacy degli utenti. Quel che è certo è che, qualunque sia la soluzione, il futuro della nostra navigazione online potrebbe cambiare presto.