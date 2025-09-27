Xiaomi 17, il primo con soc Snapdragon 8 Elite Gen 5

Il produttore tech Xiaomi continua a stupire con un altro importante traguardo. L’azienda ha infatti presentato da poco il nuovo Xiaomi 17, ovvero il primo smartphone ad essere alimentato dall’inedito processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Rispetto al suo predecessore, troviamo poi diversi altri upgrade, come ad esempio una batteria molto capiente pari a 7000 mah. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi 17, arriva ufficialmente il primo smartphone con soc Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 stupisce tutti e segna un importante primato per il produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, infatti, questo è il primo smartphone a poter vantare la presenza dell’inedito processore di casa Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ad affiancare questo potente soc, troviamo poi tagli di memoria comprendenti 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 GB oppure 512 GB di storage interno.

Come già detto, è poi presente una batteria molto capiente pari a 7000 mah. Questa supporta la ricarica rapida da 100W, la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 22.5W. Sulla parte frontale è poi presente un display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello di tipo M10 LTPO con una risoluzione pari a 1,220 x 2,656 pixel e con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. La luminosità arriva ad un picco massimo pari a 3500 nits.

Le cornici sono state poi estremamente ottimizzate. Sono tutte simmetriche tra loro e hanno uno spessore massimo di soli 1.18 mm. Il comparto fotografico è invece affidato a tre fotocamere posteriori. Tutte e tre hanno un sensore da 50 MP: abbiamo un sensore principale, un sensore ultra grandangolare e un sensore teleobiettivo con zoom ottico da 2.6x. Anche sul fronte è poi presente una fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP. All’appello non manca infine la certificazione di resistenza IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi 17 sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 535 euro al cambio attuale.