Amazon, che OFFERTA: il prezzo di Oppo A40 è in CADUTA LIBERA

Siete pronti a risparmiare moltissimo sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione? Oppo A40 fa sicuramente al caso vostro, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, e mette a disposizione del consumatore finale una spesa davvero ridicola e irrisoria su Amazon.

Uno degli smartphone più economici tra quelli attualmente in circolazione, Oppo A40 si contraddistingue dalla massa per il suo processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen1, octa-core con una frequenza di clock a 2,2Ghz, passando per la GPU Adreno 610, oltre comunque a 6GB di RAM e finalmente la memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, offre una risoluzione massima di 720 x 1604 pixel, fermo restando essere un IPS LCD comunque di discreta qualità generale, con refresh rate che si estende fino a 90Hz.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 2 megapixel, sempre con risoluzione di 8165 x 6124 pixel, con anteriormente un sensore da 5 megapixel. La connettività si affida a WiFi 6, passando anche per bluetooth 5.3 con A2DP/LE, oppure USB type-C 2.0, chip GPS e NFC.

Amazon, la nuova offerta su Oppo A40

Oppo A40 è disponibile all’acquisto in questi giorni su Amazon con uno sconto importante sul listino iniziale di 179 euro, difatti la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere è di 129 euro, circa 50 euro in meno applicati in automatico nella pagina dell’ordine. Se volete scoprire l’offerta, vi dovete collegare qui.

La sua batteria è un componente da 5100mAh, più che sufficiente per riuscire a garantire una buona usabilità quotidiana da parte dei consumatori, con supporto alla ricarica rapida.