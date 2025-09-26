Iliad vs 1Mobile: due proposte diverse si sfidano fino a 300GB in 5G

Iliad ha rivoluzionato il mercato italiano con le sue tariffe semplici e senza rimodulazioni. Oggi propone tre piani principali che restano tra i più scelti. La TOP 150 PLUS offre 150 giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese, con 20 giga dedicati al roaming in Europa. Per chi vuole più traffico, la TOP 250 PLUS sale a 250 giga in 5G a 9,99 €, con 25 giga utilizzabili all’estero. Infine, c’è la TOP 300 PLUS, che mette a disposizione 300 giga in 5G a 11,99 €. Tutte le offerte hanno un costo di attivazione di 9 €, pagato una sola volta e comprensivo di SIM. Anche i già clienti possono effettuare il cambio, a patto che l’offerta attuale sia meno costosa. L’approccio Iliad resta lineare: niente costi nascosti e prezzo garantito per sempre.

1Mobile: 150 giga e 5G per tutti

1Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, ha introdotto la Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi vuole sperimentare la rete veloce a un prezzo accessibile. Per 5 € il primo mese e 6,99 € dal secondo, offre 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. La SIM è gratuita per chi porta il numero, mentre chi sceglie un nuovo numero paga 5 €. L’attivazione è gratuita e si completa esclusivamente tramite SPID, una procedura rapida che garantisce sicurezza. L’uso della rete Vodafone assicura una copertura capillare e buone performance, soprattutto nelle zone già abilitate al 5G.

La sfida tra Iliad e 1Mobile è inusuale, ma accesa

Il confronto mostra due realtà diverse. Iliad si concentra su un’offerta chiara, con tre piani progressivi che permettono di scegliere quanti giga servono, senza distinzioni di provenienza. 1Mobile, invece, ha un’unica proposta mirata a chi vuole provare il 5G spendendo meno di 7 € al mese. Iliad mette a disposizione più opzioni e arriva a 300 giga, ideale per chi ha un consumo molto alto. 1Mobile è la scelta giusta per chi cerca il giusto equilibrio tra prezzo e tecnologia, con un canone stabile e un primo mese scontato. In entrambi i casi, la trasparenza è garantita, ma la decisione finale dipende dalla necessità di avere il 5G e dal volume di dati richiesto.