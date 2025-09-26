Google NotebookLM introduce la funzione Learning Guide per lo studio

Google sta portando un’importante novità sulla sua piattaforma NotebookLM, il servizio basato su Gemini pensato per raccogliere e organizzare appunti digitali. La nuova funzione si chiama Learning Guide ed è in fase di rilascio per tutti gli utenti Workspace abilitati. L’obiettivo è chiaro: aiutare a trasformare la semplice lettura dei documenti in un’esperienza di apprendimento più attiva e ragionata.

NotebookLM, lanciato come Project Tailwind nel 2023, ha già fatto parlare di sé nel 2024 con Audio Overviews, la funzione che permette di generare sintesi audio in stile podcast dei propri file. Con Learning Guide l’approccio diventa più interattivo: non si limita a fornire risposte dirette, ma stimola un vero percorso di riflessione, favorendo l’elaborazione dei contenuti e la loro comprensione profonda.

Ecco cosa cambia ora tra vantaggi e differenze su NotebookLM

Il paragone con lo Study Mode di ChatGPT è inevitabile, ma la filosofia di Google è diversa. Mentre lo strumento di OpenAI copre una vasta gamma di materie accademiche, Learning Guide si concentra esclusivamente sui documenti caricati dall’utente, che siano PDF, Google Docs o presentazioni in Slides. Questo approccio riduce il rischio di allucinazioni da parte dell’intelligenza artificiale, garantendo risposte più affidabili e legate al materiale fornito.

Dal lato amministrativo, la funzione è gestibile dai responsabili Workspace, che possono attivarla o disattivarla a livello di organizzazione o di singolo dipartimento tramite il pannello di controllo dedicato a Gemini. In questo modo ogni azienda può decidere come e dove utilizzare lo strumento in base alle proprie esigenze.

La tendenza a usare le AI per scopi educativi è in costante crescita, e NotebookLM si inserisce perfettamente in questo scenario. Accanto a soluzioni emergenti come Oboe, l’app di Google prova a offrire un modello di studio che unisce automazione e riflessione, aprendo la strada a un nuovo modo di interagire con i contenuti digitali.