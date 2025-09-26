God of War: prossimo capitolo ambientato in Egitto?

L’universo di God of War potrebbe presto cambiare scenario e spostarsi in un contesto del tutto nuovo. Ovvero quello dell’antico Egitto. L’indiscrezione arriva da Tom Henderson, insider noto per la sua affidabilità nel panorama videoludico. Quest’ultimo, durante l’ultimo episodio del suo podcast ha condiviso un dettaglio in grado di orientare le ipotesi dei fan. Secondo quanto riportato, il prossimo titolo principale vedrà Kratos armato di una nuova spada, descritta come tipicamente egizia. L’arma in questione, con ogni probabilità, è il Khopesh, riconoscibile per la sua forma ricurva. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di un segnale che richiama precedenti dinamiche narrative: l’introduzione dell’Ascia del Leviatano, ad esempio, aveva anticipato l’ambientazione nordica.

God of War: dettagli sulle prossime ambientazioni

Nonostante l’entusiasmo suscitato tra gli appassionati, i tempi di attesa potrebbero essere lunghi. Lo stesso Henderson ha sottolineato che il nuovo capitolo principale non appare imminente. Lo sviluppo sembra, infatti, concentrarsi, almeno per il momento, su un altro progetto parallelo. Ovvero uno spin-off in stile metroidvania. La coesistenza dei due titoli implica che solo in una fase successiva gli sforzi creativi si focalizzeranno completamente sulla nuova avventura di Kratos. Lasciando intendere che i fan dovranno armarsi di pazienza prima di scoprire ufficialmente la prossima destinazione del guerriero.

Nel frattempo, la saga di God of War continua ad espandersi. Andando anche oltre i confini del videogioco. È in lavorazione una serie televisiva live-action prodotta da Amazon Prime Video. Le sue riprese sono programmate per l’inizio del 2026. Tale adattamento rappresenta un passaggio importante, destinato a portare il personaggio e il suo universo narrativo a un pubblico ancora più vasto. L’eventualità di un viaggio nell’antico Egitto rimane, dunque, un’ipotesi. Ma ciò è sufficiente a riaccendere il dibattito e a stimolare l’immaginazione dei fan. Con tali premesse, Kratos si prepara ancora a incarnare l’attesa e le aspettative degli appassionati di tutto il mondo.