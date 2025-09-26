Direttiva sulla gestione delle sostanze pericolose: ci sono ancora limiti?

L’Europa sta compiendo passi importanti per ridurre i rischi legati alla presenza di sostanze pericolose negli impianti industriali. A tal proposito, i dati recenti confermano un calo degli incidenti rilevanti. Risultato di un quadro normativo che ha imposto standard comuni e di un impegno costante da parte degli Stati membri. La Direttiva Seveso III, in vigore dal 2012, si conferma così uno strumento centrale per garantire non solo la sicurezza delle aree industriali. Ma anche la protezione delle comunità e dell’ambiente circostante. Un documento pubblicato dalla Commissione Europea evidenzia come l’applicazione delle regole ha portato a una maggiore stabilità del sistema industriale. Oggi oltre 11.000 stabilimenti rientrano nel campo di applicazione della normativa, distribuiti in vari settori.

Direttiva Seveso III: ecco l’andamento generale

Nel quadriennio 2019-2022 si sono registrati mediamente meno di 22 incidenti gravi all’anno. Contro i 30 che caratterizzavano la media dei periodi precedenti. Un risultato che la Commissione considera incoraggiante, pur ribadendo che l’obiettivo rimane quello di azzerare gli eventi dannosi. Le differenze territoriali restano marcate. La Germania concentra da sola più di un terzo degli stabilimenti soggetti alla direttiva, seguita da Francia, Italia e Spagna. Con percentuali inferiori, ma comunque significative. Altri Paesi, come la Polonia, svolgono un ruolo più ridotto, ma in crescita. Prima della Brexit, il Regno Unito rappresentava una quota non trascurabile, contribuendo a definire il quadro complessivo.

Guardando al futuro, il nuovo ciclo politico europeo 2025-2029 conferma la sicurezza industriale tra le priorità strategiche. In Europa, il legame tra protezione degli impianti, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela ambientale si fa sempre più stretto. Non è un caso che la Commissione colleghi la Direttiva Seveso III al Green Deal e al Piano per l’inquinamento zero. Ciò con l’obiettivo di coniugare sviluppo economico e sostenibilità. La prospettiva, dunque, non riguarda soltanto la riduzione dei rischi, ma la costruzione di un modello industriale europeo capace di integrare sicurezza, innovazione e competitività.