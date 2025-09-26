ChatGPT messo alla prova: ecco cosa non è in grado di fare

Al giorno d’oggi l’intelligenza artificiale viene utilizzata per diversi scopi. Grazie alle numerose funzionalità e potenzialità di cui dispone. Generare immagini, riassumere libri e testi, scrivere bozze e non solo. Sono questi i principali compiti che giornalmente vengono affidati al famoso chatbot ChatGPT.

Nonostante tali potenzialità, però, l’intelligenza artificiale non è ancora in grado di portare a termine qualunque compito. Vi siete mai chiesti se ChatGPT possa essere in grado di trasformarsi in un giornalista scientifico? Una domanda del tutto curiosa. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a ChatGPT.

ChatGPT non è ancora in grado di svolgere qualunque compito

Come accennato in apertura, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per diversi scopi grazie alle numerose funzionalità e potenzialità di cui dispone. Nonostante ciò, però, ci sono alcuni casi in cui probabilmente ChatGPT non sarebbe in grado di sostituire l’uomo. Ci siamo chiesti infatti se fosse in grado di fare il giornalista scientifico, ambito che senza alcun dubbio richiede determinate competenze.

Per rispondere a questo quesito facciamo riferimento all’American Association for the Advancement of Science che ha portato avanti un importante studio su ChatGPT. Lo studio, durato un anno, è servito per testare il chatbot e chiedergli di produrre delle sintesi utili per la rivista Science. Secondo quanto diffuso, dallo studio, è emerso che ChatGPT mostra una prosa che tende a sacrificare l’accuratezza in favore della semplicità. Lo stesso team che ha portato avanti lo studio ha sottolineato che queste tecnologie potrebbero rivelarsi strumenti utili per gli scrittori scientifici, ma al momento non sono ancora pronte per il prime time.

Tutto ciò, dunque, non fa altro che mostrare come ChatGPT non sia effettivamente perfetto per ogni compito e come in questo caso l’uomo è ancora in grado di mostrare migliori risultati. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.