Apple Music 5.0 per Android introduce le novità di iOS 26, manca AutoMix

Apple ha avviato il rilascio di Apple Music 5.0 su Android, un aggiornamento che riduce ulteriormente le differenze tra la versione per smartphone Google e quella per iOS 26. L’applicazione guadagna tre delle funzioni più attese dagli utenti iPhone, offrendo così un’esperienza d’uso più uniforme tra le due piattaforme.

La prima novità è l’arrivo degli Elementi Fissati, che consentono di ancorare in cima alla Libreria brani, album, playlist e artisti preferiti, rendendone l’accesso più immediato. Questi contenuti vengono mostrati in una griglia personalizzabile e si sincronizzano con tutti i dispositivi collegati allo stesso account Apple. Per chi ascolta offline, è disponibile anche l’opzione di download automatico dei contenuti fissati.

Altra introduzione di rilievo è la funzione di Traduzione e Pronuncia per i testi delle canzoni. Il sistema sfrutta il machine learning per mostrare la traduzione in tempo reale, mantenendo però il significato originale grazie a un lavoro di revisione fatto da esperti linguistici. Questo permette di seguire meglio i brani in lingua straniera e di comprenderne il contesto culturale.

La terza novità riguarda l’esperienza Replay, che ora include statistiche di ascolto consultabili direttamente nell’app, sia per il riepilogo annuale sia per un’analisi mensile, senza dover ricorrere a strumenti esterni.

Cosa manca rispetto a iOS 26

Nonostante l’aggiornamento sia ricco di funzioni, resta esclusa la nuova modalità AutoMix, la tecnologia basata su intelligenza artificiale che su iOS crea transizioni fluide tra i brani per un ascolto più omogeneo. Anche il design dell’applicazione resta pressoché identico, senza adottare lo stile “Liquid Glass” introdotto da Apple con iOS 26. L’unico ritocco estetico riguarda i pulsanti shuffle e repeat, ora con un aspetto più arrotondato.

L’update, che era stato testato in beta il mese scorso, è attualmente in fase di distribuzione globale tramite il Google Play Store e sarà disponibile per tutti gli utenti Android nei prossimi giorni, portando così un’esperienza più completa e vicina a quella offerta su iPhone.