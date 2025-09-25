Google Home Speaker: il ritorno alle origini con audio a 360 gradi

Il panorama della smart home si prepara a un’importante novità. Google sarebbe ormai pronta a lanciare il suo nuovo smart speaker, che potrebbe chiamarsi semplicemente Google Home Speaker. Il debutto ufficiale è atteso per l’evento Made by Google del 1° ottobre, ma i primi dettagli concreti sono già emersi dall’ultima versione dell’app Google Home (3.41 per Android). Dove compaiono riferimenti espliciti all’audio a 360 gradi.

Gemini sarà il cuore della casa intelligente ed anche del nuovo Google Home Speaker

Si tratterebbe di un ritorno al nome storico Home, abbandonando temporaneamente il marchio Nest. Che aveva caratterizzato la gamma domestica negli ultimi anni. Una scelta che suggerisce una semplificazione del catalogo e una maggiore coerenza tra hardware e servizi. Il design, sferico e compatto, ricorda dispositivi concorrenti come HomePod Mini e Amazon Echo. Puntando tutto su un suono multidirezionale e avvolgente, pensato per riempire l’ambiente da ogni angolazione.

Oltre al comparto audio, Google punta tutto sull’evoluzione del proprio assistente vocale. Il nuovo speaker sarà infatti progettato per integrare Gemini, l’AI che prenderà il posto di Google Assistant nei dispositivi smart. Nelle stringhe di codice analizzate, si fa riferimento a Gemini Live, una modalità capace di gestire conversazioni più naturali, interpretare comandi vocali più complessi e trasformare ogni interazione in un’azione automatica.

L’utente potrà semplicemente descrivere ciò che desidera – ad esempio, “spegni tutte le luci quando esco di casa” – e Gemini si occuperà di tradurlo in un’automazione. La cronologia della casa sarà anch’essa consultabile vocalmente, rendendo il controllo ancora più immediato. Ma per accedere a queste funzioni avanzate sarà necessario sottoscrivere Google Home Premium, il nuovo abbonamento che andrà a sostituire Nest Aware.

Due i livelli previsti. Premium e Premium Advanced, entrambi con funzioni di sicurezza potenziate dall’AI, notifiche intelligenti e riepiloghi giornalieri delle attività domestiche. Il pacchetto sarà incluso nei piani più avanzati di Google One, creando un mondo sempre più integrato.