WhatsApp: parte sulle chat la nuova traduzione automatica

Dopo mesi di attesa, WhatsApp ha ufficializzato l’arrivo della traduzione interna ai messaggi. Un passo che segna una svolta importante per la piattaforma. Non è più necessario affidarsi a servizi esterni o copiare testi altrove. L’opzione è già in fase di rilascio graduale, disponibile in chat private, nei gruppi e persino nei Canali. Quanti dialoghi si apriranno ora tra persone che prima si fermavano davanti alla barriera linguistica? La funzione si attiva con un semplice gesto. Basta tenere premuto a lungo su un messaggio e selezionare “Traduci”. Subito appare la scelta delle lingue compatibili, anche se la distribuzione di questa funzionalità nuova di WhatsApp è diversa tra i due principali sistemi.

Differenze della funzione Whatsapp tra iOS e Android

Su iOS, il servizio di WhatsApp include l’italiano e supporta in totale 19 lingue. Una copertura ampia che permette conversazioni immediate in molte combinazioni linguistiche. La varietà dà la sensazione di un ventaglio quasi completo, pronto a eliminare ostacoli comunicativi. Su Android, invece, la lista è ancora ridotta. Per ora si limita a inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Una selezione contenuta, che lascia intravedere margini di crescita. La società ha fatto sapere che l’estensione ad altre lingue arriverà, ma senza fornire date precise. Ci si chiede quando l’italiano entrerà ufficialmente anche in questa versione. L’attesa si fa inevitabilmente carica di tensione.

Gli utenti WhatsApp Android ricevono però un vantaggio unico, cioè che è già disponibile la traduzione automatica per intere conversazioni. Non più solo singoli messaggi, ma dialoghi completi riletti nella lingua preferita. Un’opzione che può trasformare radicalmente il modo in cui ci si confronta con interlocutori stranieri. Il rollout è iniziato solo ieri e procede gradualmente. Ora, quanto tempo servirà prima che la traduzione arrivi a tutti? Quante nuove lingue verranno integrate? Le risposte non sono state ancora fornite, ma l’interesse resta altissimo. La sensazione è quella di trovarsi davanti a una funzione destinata a incidere sul quotidiano. Conversazioni fluide, barriere linguistiche abbattute, interazioni più naturali. Un orizzonte che ora sembra davvero vicino, con WhatsApp al centro di un cambiamento atteso da milioni di persone.