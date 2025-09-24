Ad
mercoledì, Settembre 24, 2025
mercoledì, Settembre 24, 2025
NewsOfferteVolantini

Unieuro: SPECIALI promo nel VOLANTINO più conveniente

Unieuro porta energia e risate nelle tue giornate con sconti divertenti su casa e tecnologia pensati per chi ama cambiare spesso

scritto da Rossella Vitale
Unieuro: SPECIALI promo nel VOLANTINO più conveniente

C’è chi dice che fare acquisti sia un’arte, altri lo definiscono una sfida, ma con Unieuro diventa quasi una commedia romantica: tu, il carrello e quella sensazione di piacere nel trovare il prezzo giusto. Entrare in un volantino Unieuro è come infilarsi in un episodio speciale di una serie TV: i protagonisti non sono attori, ma prodotti che parlano da soli. C’è  chi ti attira con un dettaglio di design, chi ti conquista con la promessa di comodità. E la cosa migliore? Non serve popcorn, perché la vera azione è tutta lì, tra scaffali e clic. Preparati: Unieuro non ti invita a fare shopping, ti invita a sorridere. Perché dietro ogni offerta c’è quell’irresistibile mix di convenienza e sorpresa che ti fa pensare: “Ok, ci sto!”.

Non perdere le promozioni Amazon più incredibili e i codici sconto segreti. Segui Codiciscontotech [qua su questo link per iscriverti] e Tecnofferte [clicca qui per ricevere subito] su Telegram e scopri ogni deal come se fosse un piccolo colpo di fortuna. Iscriviti subito e fai saltare il risparmio!

Le promozioni che ti fanno dire “wow”  sono da Unieuro

Unieuro ti accoglie con un Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 369 euro, perfetto per rilassarti o lavorare. Poi c’è il Samsung Galaxy A16 a 129,99 euro, che ti tiene sempre connesso.Se sei più tipo da cucina, da Unieuro trovi il AEG TI64IB30IZ Piano cottura a induzione SaphirMatt a 999 euro, elegante come pochi, e la De’Longhi EDG226.W Macchina per caffè a capsule a 64,99 euro, per risvegli rapidi e gustosi.

Per la cura della casa, Unieuro ti propone il Bosch Serie 4 a 549 euro, lavaggi impeccabili, e il Haier 2D 60 Serie 5 a 899 euro, fresco e spazioso. Se invece vuoi il massimo della comodità, c’è l’LG RH90V9AVHN asciugatrice a 699,99 euro. Non manca la tecnologia da ufficio: Unieuro ti mette davanti il Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.6″ a 529,90 euro, mentre per le piccole battaglie domestiche ti serve il Rowenta Easy Steam VR5121 a 89,99 euro.

volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
volantino speciale casa unieuro
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.