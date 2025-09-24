iPhone 17, i test sulla batteria premiano il Pro Max

La nuova famiglia iPhone 17 è stata protagonista di uno dei primi test di autonomia, condotto dal canale YouTube The Tech Chap. Il risultato non lascia alcun dubbio che il campione assoluto è l’iPhone17 Pro Max, ma la vera sorpresa arriva dall’ Air, che pur con una batteria più piccola è riuscito a tenere testa al modello standard.

Il test, basato sulla riproduzione continua di video in streaming tramite YouTube, ha messo a confronto tutti e quattro i modelli della serie. I dati finali mostrano come Apple abbia compiuto un importante passo avanti in termini di efficienza energetica. Infatti è possibile assistere ad un miglioramento importante delle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

iPhone 17 Air vicino al modello base, Pro Max domina

Nel dettaglio, l’iPhone Air ha una batteria da 3.149mAh, contro i 3.692mAh del 17. Nonostante la differenza, le autonomie registrate sono state rispettivamente di 6 ore e 43 minuti e 6h e 55 min. Lo scarto minimo ha sorpreso molti, dimostrando la capacità di Apple di ottimizzare i consumi anche sui modelli più sottili e compatti.

Salendo di livello, l’iPhone 17 Pro, con batteria da 4.252mAh, ha raggiunto 7h e 34 minuti, superando persino il 16 ProMax dello scorso anno, fermatosi a 7 ore e 29minuti. Il primato spetta però al nuovo iPhone17 Pro Max, che grazie a una batteria da 5.088mAh ha toccato le 7h/58m, segnando un miglioramento rispetto al modello del 2024

Tali risultati dimostrano che Apple non ha puntato solo sull’aumento delle capacità delle batterie, ma soprattutto su un lavoro mirato all’efficienza del chip A19 e del sistema operativo iOS 26. Anche in condizioni di utilizzo impegnative come lo streaming continuo, gli iPhone di nuova generazione offrono un’autonomia competitiva e superiore alle attese. Tutta la nuova linea riesce a trovare un equilibrio tra potenza e durata, mantenendo alta la soddisfazione degli utenti che chiedono dispositivi più duraturi senza compromessi sulle prestazioni.