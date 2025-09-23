Data center addio: archivia i tuoi file su nastri di DNA sintetico

Negli ultimi anni siamo diventati produttori instancabili di dati. Foto, messaggi, video, documenti: tutto si accumula a un ritmo che supera di gran lunga la capacità dei server tradizionali. I data center crescono, consumano energia e hanno una durata limitata, mentre la mole di informazioni continua a espandersi senza sosta. È in questo contesto che arriva una proposta capace di mescolare nostalgia e avanguardia: un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato un prototipo che richiama i vecchi nastri a cassetta, ma al posto della musica custodisce sequenze di DNA sintetico.

Il DNA trasforma i nastri in storage per secoli

Il DNA è una delle molecole più affascinanti che conosciamo, non solo perché contiene le istruzioni per la vita, ma anche per la sua densità di immagazzinamento. In una singola cellula ci sarebbe spazio per gigabyte di informazioni, un potenziale che da tempo incuriosisce i ricercatori. La sfida non è tanto se sia possibile archiviare dati in questo modo, quanto rendere il processo pratico e accessibile. L’idea dei ricercatori della Southern University of Science and Technology riprende la logica del nastro magnetico, trasformandolo però in un supporto di poliestere-nylon stampato con milioni di minuscoli codici a barre. All’interno di questi vengono inserite le sequenze di DNA, ognuna programmata per custodire frammenti digitali.

Il funzionamento è tanto ingegnoso quanto evocativo. I dati vengono prima convertiti nelle basi che compongono il DNA – adenina, citosina, guanina e timina – poi fissati sul supporto. Un rivestimento cristallino protegge il tutto dall’usura, permettendo una conservazione che potrebbe durare migliaia di anni senza bisogno di energia. Quando serve recuperare un file, il sistema legge i codici a barre e individua la sequenza corrispondente, un po’ come scorrere le tracce di una vecchia cassetta per trovare la canzone preferita.

Il prototipo è già stato messo alla prova con successo: un’immagine digitale è stata archiviata e recuperata in meno di un’ora, grazie a un ciclo automatizzato di scrittura, ricerca e cancellazione. Le capacità teoriche lasciano senza fiato: un nastro lungo cento metri potrebbe contenere oltre tre miliardi di brani musicali, equivalenti a decine di migliaia di hard disk.

Per ora si tratta di un esperimento di laboratorio, ma la prospettiva è concreta. Con data center sempre più energivori, una tecnologia del genere potrebbe rivoluzionare l’archiviazione, offrendo uno strumento compatto, sostenibile e capace di custodire informazioni preziose per secoli.