1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: 150 GB con primo mese in promo

Il panorama delle offerte mobile continua ad arricchirsi di soluzioni pensate per chi vuole passare a un gestore virtuale senza rinunciare alla qualità della rete. 1Mobile, che si appoggia all’infrastruttura di Vodafone, ha lanciato la sua Speed 5G 150 Limited Edition, una tariffa che punta su un prezzo aggressivo e su una dotazione di giga adatta anche a chi naviga molto.

Speed 5G 150 Limited Edition: cosa include

La proposta di 1Mobile mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G ogni mese. La rete Vodafone, su cui si basa il servizio, garantisce copertura estesa e velocità elevate, rendendo questa offerta interessante anche per chi utilizza lo smartphone per streaming, videochiamate o lavoro da remoto.

Un aspetto particolarmente allettante è il prezzo: il primo mese costa solo 5 €, permettendo di provare il servizio a una cifra simbolica. Dal secondo mese in poi, il canone passa a 6,99 € al mese, prezzo che resta bloccato per sempre, senza rischi di aumenti futuri.

Attivazione semplice e senza costi

La SIM è gratuita per chi porta il proprio numero in 1Mobile, mentre chi attiva un nuovo numero paga 5 € per la scheda. L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, un metodo che garantisce un processo sicuro e veloce, eliminando la necessità di inviare documenti cartacei o attendere lunghi tempi di verifica.

Non è previsto alcun costo di attivazione, un vantaggio che riduce ulteriormente la spesa iniziale. In questo modo, il primo pagamento per chi effettua la portabilità è limitato ai soli 5 € del canone promozionale.

Perché scegliere questa offerta

Con 150 GB in 5G, minuti illimitati e un prezzo stabile nel tempo, la Speed 5G 150 Limited Edition si posiziona come una delle soluzioni più competitive nel mercato dei gestori virtuali. La combinazione di primo mese scontato, assenza di costi di attivazione e qualità della rete Vodafone rende questa offerta una scelta ideale per chi vuole cambiare gestore e avere un pacchetto ricco di servizi a un prezzo contenuto.