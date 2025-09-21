Splinter Cell finalmente su Netflix: ecco quando

Il franchise di Splinter Cell sta per fare il suo ingresso nel mondo dell’animazione. Segnando così un nuovo capitolo per uno dei brand più iconici del panorama videoludico stealth. La serie, frutto della collaborazione tra Ubisoft e Netflix, si intitolerà Splinter Cell: Deathwatch. Dopo anni di attesa debutterà sulla piattaforma streaming il 14 ottobre 2025. Il primo trailer, diffuso insieme all’annuncio, introduce gli spettatori a un universo familiare ma rinnovato. Con scelte narrative che sembrano privilegiare il dramma personale rispetto all’azione pura. Il volto della saga rimane Sam Fisher, qui ritratto in una fase più avanzata della sua vita. La serie esplora la sua motivazione interiore, richiamato in servizio per una questione privata che lo costringe a confrontarsi con il passato. Accanto a lui si muove Zinnia McKenna, nuova agente Splinter Cell il cui ruolo sembra destinato a ridefinire la dinamica dei protagonisti.

Splinter Cell arriva finalmente su Netflix: ecco i dettagli

Il casting vocale conferma alcune scelte significative. Fisher sarà doppiato da Liev Schreiber, sostituendo il celebre Michael Ironside. Mentre McKenna avrà la voce di Kirby Howell-Baptiste, contribuendo a modernizzare il tono della narrazione. Splinter Cell: Deathwatch offre un’opportunità interessante agli appassionati della saga. La serie animata, infatti, permette di rivisitare un universo consolidato da una prospettiva narrativa diversa. Approfondendo la psicologia dei personaggi e introducendo figure nuove.

Per Ubisoft e Netflix, la serie rappresenta un esperimento di transmedialità, in cui un brand videoludico si estende oltre il gioco per raggiungere un pubblico più ampio, tra spettatori e appassionati della saga.

La sfida, per gli sviluppatori, sarà mantenere l’equilibrio tra fedeltà all’originale e innovazione narrativa. L’arrivo di Deathwatch potrebbe essere il primo passo di un rilancio più ampio, capace di combinare l’animazione e i videogiochi in una strategia coerente, che soddisfi sia la nostalgia dei fan storici sia l’interesse di nuovi spettatori. Non resta che attendere e scoprire la reazione dei fan al nuovo titolo su Netflix.