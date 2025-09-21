PosteMobile lancia Creami Extra Wow 50X2

PosteMobile arricchisce il proprio catalogo con una proposta pensata per chi cerca tanti giga e semplicità. Si chiama Creami Extra Wow 50X2 ed è attivabile esclusivamente presso gli uffici postali. L’offerta prevede 100GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, insieme a crediti illimitati per chiamate e SMS. Il tutto al prezzo di 8€ al mese.

Per l’attivazione è richiesto un costo iniziale pari a 15€ per la SIM, a cui si aggiunge una ricarica obbligatoria di 10€ che include il primo canone mensile. L’offerta sfrutta la rete Vodafone, la quale garantisce una copertura 4G superiore al 99% della popolazione italiana.

PosteMobile Creami Extra Wow 50X2: dettagli e condizioni

Con Creami Extra Wow 50X2, gli utenti possono contare su un pacchetto dati ampio, da utilizzare anche in modalità hotspot senza costi extra. La condivisione della connessione con altri dispositivi è infatti inclusa nell’offerta. In caso di esaurimento del traffico o di mancato rinnovo per credito insufficiente, si applicano le tariffe base. Parliamo quindi di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB di navigazione.

La gestione dell’offerta è resa semplice dai servizi digitali collegati all’app Poste Italiane e dall’area personale online. È possibile verificare i consumi, attivare o disattivare l’opzione di blocco della tariffa dati giornaliera e ricaricare il credito in pochi secondi. Oltre ai giga e ai minuti, Creami Extra Wow 50X2 include gratuitamente funzioni come “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo. Il traffico dati è conteggiato in base ai KB realmente consumati, senza scatto alla risposta.

Il messaggio promozionale sottolinea che l’offerta è riservata a un uso personale e non professionale. La velocità effettiva di navigazione può variare in base alla congestione della rete, alla zona e al dispositivo utilizzato. Insomma, con Creami Extra Wow 50X2, PosteMobile punta a rafforzare la propria presenza nel mercato mobile, offrendo una soluzione competitiva con tanti GB e la solidità della rete 4G+.