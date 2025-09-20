Xiaomi Pad 8 e Pro: tra i benchmark spunta l’ipotesi sul lancio

Sembra proprio che Xiaomi abbia intenzione di fare le cose in grande per quanto riguarda i suoi prossimi prodotti in arrivo, nello specifico infatti parliamo di Xiaomi 17 e soprattutto della prossima famiglia di tablet formata da Xiaomi Pad 8 e Pad Pro, i quali, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero arrivare in concomitanza del suo ultimo dispositivo top di gamma previsto per la fine del mese.

Ha suggerito tutto questo è stata l’azienda stessa tramite un posto pubblicato direttamente sul proprio profilo Weibo che preannuncia questo scenario, nell’immagine infatti sono presenti i tablet di cui stiamo parlando, segno che ormai tutto è pronto e manca solo il lancio ufficiale.

L’immagine di Xiaomi

Come potete vedere da soli l’immagine preannuncia la presenza di due dispositivi dalla medesima diagonale e caratterizzati da un design con cornici sottili e arrotondate, nello specifico parliamo di linee affusolate e morbide con il supporto anche a diversi accessori, si possono vedere infatti tastiere smontabili e anche pennini proprietari di Xiaomi, ovviamente questi sono gli elementi comuni ai due device che sicuramente si differenzieranno su altri aspetti.

In concomitanza con l’arrivo di questa immagine promozionale sul web sono trapelati i primi benchmark che ovviamente permettono di inquadrare con maggiore precisione l’hardware montato a bordo, parliamo del Xiaomi Pad 8 Pro (numero di modello 25091RP04C) che si è affacciato su Geekbench.

Il dispositivo in questione dovrebbe montare al proprio interno 16 GB di RAM, Android 16 e infine il SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Elite che vanta 2.831 punti nel test single-core e 9.260 nel test multi-core.

Al momento non sappiamo altro per quanto riguarda questi due tablet e la dotazione hardware, ma è facile pensare che il modello di fascia leggermente inferiore potrebbe montare il medesimo processore e magari meno memoria oppure offrire un processore di fascia leggermente più bassa, ma comunque in grado di offrire un’esperienza d’uso perfetta.