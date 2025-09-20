Windows 11 prepara lo Speed Test integrato: ma porta dritti su Bing

Windows 11

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con nuove funzioni, e stavolta tocca a un’opzione che riguarda la connessione di rete. Nelle build Insider è infatti comparsa la possibilità di eseguire uno Speed Test integrato, direttamente dal menu delle connessioni. Una novità utile sulla carta, ma che nasconde un dettaglio che ha già fatto discutere la community: il test non è nativo, bensì un collegamento al sito di Bing.

Come funziona lo Speed Test di Windows 11

Una volta attivata (per ora serve il tool di terze parti ViveTool), l’opzione appare con un’icona dedicata nel menu contestuale della rete Wi-Fi o LAN. Il nome è chiaro: “Esegui Speed Test”. Cliccandoci sopra, non si apre un’app interna a Windows, ma una pagina del motore di ricerca Bing con il test già pronto all’avvio.

Il tool non è altro che una versione riadattata del celebre Ookla Speedtest, integrata nel portale Microsoft con grafica e marchio personalizzati. Non è ancora chiaro se il link si apra nel browser predefinito impostato dall’utente o se Windows forzi l’apertura in Microsoft Edge, come già accaduto in passato con altre funzioni.

Un’idea utile, un’esecuzione discutibile

La scelta ha fatto storcere il naso a diversi tester. Se da un lato l’integrazione di uno Speed Test nel sistema operativo è pratica e immediata, dall’altro molti si aspettavano una funzione realmente nativa, non un semplice rimando a una pagina web.

Va detto che anche Google offre un servizio simile, ma basato su M-Lab, accessibile direttamente dal motore di ricerca. Microsoft, invece, continua a spingere su Bing e Edge con mosse che spesso vengono percepite come forzature. Non sorprende quindi che le prime reazioni della community Insider parlino di “occasione mancata” o di “ennesimo stratagemma per far usare Bing”.

Quando arriverà per tutti

Lo Speed Test è attualmente visibile su tutti i canali Insider – Dev, Canary e Beta – ma non ancora sul Release Preview. Questo significa che la funzione non farà in tempo a debuttare con il prossimo aggiornamento 25H2, atteso entro l’autunno, che sarà in gran parte un cumulative update con poche novità visibili.

È più realistico immaginare che l’integrazione dello Speed Test arrivi in una build del 2026, quando Microsoft potrebbe decidere di rifinire l’esperienza o magari rendere più “nativo” il tutto, riducendo la sensazione di forzatura.