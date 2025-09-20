Amazfit T‑Rex 3 Pro: il rugged smartwatch per chi ama le avventure estreme, RECENSIONE

Copertina AMAZFIT

Ho visto tanti smartwatch rugged, ma pochi sono riusciti a dare quella sensazione di robustezza reale, con funzioni davvero utili per chi passa ore all’aperto, tra escursioni, trail, immersioni leggere, e allenamenti in condizioni difficili. Amazfit ha annunciato il T‑Rex 3 Pro; ho pensato: “un altro orologio “resistente” o forse un compagno che puoi portare ovunque senza paura?”. L’ho usato per qualche giorno durante un trekking, sotto il caldo afoso, sotto il sole romano e anche in palestra.

https://youtu.be/m3KwLa5v2ok

Design, interfaccia, usabilità

A prima vista, il T‑Rex 3 Pro trasmette solidità. La cassa è disponibile in due misure: 48 mm e 44 mm, con dimensioni rispettivamente di 48 × 48 × 14 mm e 44,8 × 44,8 × 13,2 mm; peso attorno ai 52 g per la versione grande, ~ 46‑47 g per quella più piccola. Lunetta e pulsanti sono in titanio grado 5, mentre il resto – la cassa – è in polimero rinforzato con fibre. Il vetro è zircone (vetro zaffiro antigraffio), e lo schermo AMOLED raggiunge punte di 3.000 nit: quel livello di luminosità che serve davvero sotto il sole.

L’interfaccia è pulita grazie a Zepp OS 5. I menu scorrono bene, i comandi vocali con Zepp Flow funzionano, le notifiche rispondono da orologio. C’è uno speaker e un microfono integrati, cosicché puoi rispondere alle chiamate Bluetooth senza tirare fuori lo smartphone. La torcia LED bicolore è un plus che non credevo avrei usato tanto: utile quando esplori al buio o ti trovi in condizioni scarse di luce.

Novità principali

Ecco le funzioni che ho trovato più utili:

Mappe offline interattive : puoi scaricare mappe topografiche, piste da sci, urbane; cercare punti di interesse; creare percorsi ad anello (round-trip) impostando distanza e direzione. Se ti perdi, le opzioni per ricalcolare percorso aiutano davvero.

: puoi scaricare mappe topografiche, piste da sci, urbane; cercare punti di interesse; creare percorsi ad anello (round-trip) impostando distanza e direzione. Se ti perdi, le opzioni per ricalcolare percorso aiutano davvero. GPS a doppia banda + antenne migliorate: grazie a sei sistemi satellitari e a un’antenna con polarizzazione circolare, la posizione è più stabile anche sotto alberi fitti o tra edifici. Ne ho avuto prova durante escursioni in zone boschive: il tracciamento è rimasto più fedele del mio orologio precedente.

Sensori avanzati per salute e allenamento: BioTracker 6.0 monitora battito, SpO₂, sonno, temperatura cutanea, variabilità del battito. C’è anche misurazione dello stress e della prontezza (Recovery), che aiutano a capire quando sei pronto per il prossimo allenamento. Oltre 180 modalità sportive già pronte, tra cui HYROX, corsa, trail, nuoto ricreativo fino a 45 metri.

Torcia integrata: LED bicolore con modalità Boost, rossa per visibilità discreta, bianca per chiarezza massima.

Prestazioni

Durante l’uso non ho notato lag o problemi di reattività. Lo schermo AMOLED risponde bene anche con la luminosità al massimo, il titanio e il vetro zaffiro sembrano veramente solidi. I pulsanti fisici danno feedback buono, anche con guanti (non ho testato in condizioni estreme come con i guanti spessi, ma quelli leggeri non creano problemi).

L’efficienza è buona: Amazfit dichiara fino a 25 giorni di autonomia nella versione 48 mm con uso “normale”, e la 44 mm fino a 17 giorni. Con uso GPS continuo e display sempre attivo, l’autonomia cala, ma resta rispettabile per quel tipo di orologio. Per esempio, nella versione 48 mm con GPS attivo ho stimato che duri qualcosa come 19‑20 ore nelle condizioni più stressanti; la variante più piccola meno, ma comunque utile.

Compatibilità

Il T‑Rex 3 Pro si accoppia bene sia con Android (versioni recenti) sia con iOS (dal 15 in poi). L’app Zepp è il centro di controllo: qui vedo tutte le metriche, statistiche, recupero, storico del sonno, schede degli allenamenti. È responsabilmente curata: grafici chiari, settori comprensibili. Le mappe offline scaricate si sincronizzano bene e puoi inviare percorsi dall’app all’orologio. Le mini‑app incluse (podcast, notifiche vocali, richieste di SOS) rendono l’esperienza più completa. Se hai dispositivi Amazon Fitbit o Garmin, non sono la stessa cosa, ma come bundle Amazfit offre ciò che serve per chi fa sport seriamente.

C’è anche il segnale SOS, utile in emergenza. Funzioni vocali e chiamate via Bluetooth implicano microfono attivo quando desideri, ma non ho riscontrato che il microfono resti “aperto” quando non serve: sembra ben gestito.

Pro e contro

Pro

Qualità costruttiva davvero top: titanio, vetro zaffiro, impermeabilità e resistenza termica.

Display luminosissimo, leggibilità in qualsiasi luce, ottimo per attività esterne.

Autonomia forte nelle condizioni “normali”; molte modalità sportive, mappe offline utili.

Torcia, altoparlante, microfono integrati: comodità reale per escursioni o attività outdoor.

Contro

Dimensione e peso significativi della versione da 48 mm: non adatto a polsi molto sottili.

Quando GPS e display sempre attivo tirano, l’autonomia cala notevolmente.

Alcune funzioni “premium” possono essere utili a pochi; costo non basso per il mercato rugged.

Versioni e finiture più piccole (44 mm) arriveranno con ritardo in alcuni mercati; prezzo iniziale pieno può essere alto per chi non sfrutta tutto.

Conclusioni

L’Amazfit T‑Rex 3 Pro è lo smartwatch rugged che aspettavo: non perfetto, ma il più completo che ho visto finora per questo tipo di uso. Se vai spesso all’aperto, scaldi i muscoli su sentieri, fai uscite in condizioni difficili, vuoi mappe offline, vuoi robustezza, questo è un compagno affidabile.

Non lo suggerirei a chi cerca qualcosa di piccolo, leggero, elegante da ufficio; in quel caso ci sono orologi più contenuti. Ma se vuoi un orologio che sopporta sbalzi di temperatura, sole forte, immersioni leggere, che non ti abbandona quando serve… allora il T‑Rex 3 Pro è quello che fa per te. Lo trovate su Amazon a questo link o da AliExpress da questo link.