Un laser rivela l’età reale delle uova di dinosauro

A Qinglongshan, nella Cina centrale, i paleontologi hanno dato una svolta al modo in cui guardiamo il passato. Per decenni, le uova fossili dei dinosauri erano un enigma, la loro età stimata solo indirettamente analizzando le rocce circostanti. Spesso, però, queste stime erano imprecise: le rocce potevano essersi formate molto dopo la deposizione delle uova o essere state modificate da eventi geologici. Ora, grazie a una tecnologia sofisticata basata su laser e datazione uranio-piombo, gli scienziati sono riusciti a misurare direttamente i gusci, ottenendo un’età precisa di circa 85 milioni di anni, nel pieno del Cretaceo superiore.

Qinglongshan, dove la paleontologia incontra la tecnologia laser

Il metodo funziona come un piccolo laboratorio racchiuso nel guscio stesso. Un micro-laser vaporizza i minerali carbonatici, mentre un mass spettrometro calcola il rapporto tra uranio e piombo. È un procedimento delicato, quasi poetico: ogni impulso di luce svela un frammento di storia, raccontando il tempo trascorso dalla deposizione. Le uova analizzate appartengono alla specie Placoolithus tumiaolingensis, caratterizzate da gusci porosi, forse un adattamento per regolare temperatura e umidità, elementi cruciali in un’epoca di grandi cambiamenti climatici.

Qinglongshan non è un sito qualsiasi: è uno dei parchi nazionali più ricchi di fossili di uova al mondo, con oltre tremila esemplari distribuiti su tre aree principali. Grazie alla datazione diretta, si può finalmente collocare ogni uovo nel suo contesto temporale con maggiore sicurezza, aprendo la strada a nuove interpretazioni sulle dinamiche evolutive dei dinosauri e sul loro adattamento a un mondo in trasformazione.

Durante il Turoniano, periodo in cui queste uova furono deposte, il pianeta attraversava fasi di raffreddamento e cambiamenti ambientali che influenzavano la biodiversità. La forma e la struttura dei gusci potrebbero riflettere strategie evolutive per sopravvivere a un clima mutevole. Alcune popolazioni si sono adattate, altre hanno trovato vicoli ciechi evolutivi.

I ricercatori vogliono ora estendere gli studi ad altri strati geologici e regioni, costruendo una cronologia più dettagliata e confrontando deposizioni di uova in diverse parti del mondo. L’obiettivo è capire come i dinosauri abbiano risposto ai cambiamenti ambientali prima della loro estinzione, offrendo uno sguardo più chiaro sulla vita preistorica e sulle strategie che hanno permesso ad alcune specie di sopravvivere più a lungo di altre.