WhatsApp introduce un nuovo menù per le chiamate di gruppo su iOS 26

WhatsApp continua a evolversi. Questa volta l’ultima novità in arrivo sembra essere pensata per chi utilizza spesso le chiamate di gruppo. Nella versione stabile 25.25.73 per iOS, l’app ha infatti introdotto un menù unificato che raccoglie in un unico spazio tutte le opzioni disponibili per avviare e gestire le chiamate.

Fino a oggi, gli utenti dovevano utilizzare pulsanti separati per avviare una chiamata vocale o video, mentre altre funzioni erano distribuite in punti diversi dell’interfaccia. Con il nuovo sistema, invece, tutto viene spostato al centro, rendendo l’esperienza d’uso complessiva più semplice e immediata. All’interno del menù si trovano le voci per avviare una chiamata o una videochiamata, creare un link di invito, programmare una telefonata futura e selezionare solo alcuni membri del gruppo da contattare. Quest’ultima opzione risulta particolarmente utile. In quanto permette di formare un “sotto-gruppo” e avviare la comunicazione solo con i membri interessati, evitando di disturbare tutti gli altri con notifiche non necessarie.

WhatsApp e iOS 26: compatibilità completa ma Liquid Glass in arrivo

L’interfaccia generale resta coerente con lo stile di WhatsApp. Un altro dettaglio interessante è che questa è una delle prime varianti della piattaforma compilate con il nuovo SDK di iOS 26, il che assicura piena compatibilità con l’ultima versione del sistema operativo Apple, rilasciata ufficialmente solo poche ore prima. L’app quindi è già pronta a sfruttare le novità strutturali del firmware, garantendo un funzionamento fluido sugli iPhone aggiornati.

Il lavoro però non è ancora terminato. Sembra infatti che l’ interfaccia non rispetti ancora completamente i criteri di Liquid Glass, il nuovo linguaggio grafico introdotto da Apple con iOS26. Meta dovrà quindi adeguare pian piano l’applicazione per allinearsi agli standard estetici e di design del sistema. Un processo questo che probabilmente verrà completato definitivamente nei prossimi aggiornamenti.

Per ora, la novità del menù rappresenta un passo avanti importante in termini di usabilità. WhatsApp dimostra di ascoltare le esigenze di chi usa intensamente le chat di gruppo, migliorando non solo la gestione delle chiamate ma anche la qualità della collaborazione tra utenti.