Amazfit Balance 2 XT: disponibile prima della presentazione ufficiale?

Amazfit ha introdotto una nuova versione del suo smartwatch di punta, chiamata Balance 2 XT. Quest’ultima ha già iniziato a farsi notare nei negozi italiani, anche se non è stata ancora presentata ufficialmente. Il dispositivo, disponibile in nero a 199 euro presso catene come MediaWorld ed Euronics. Rappresenta un’alternativa più accessibile rispetto al Balance 2, ma con alcune differenze che spiegano il divario di prezzo. A un primo sguardo, il Balance 2 XT sembra ereditare gran parte delle caratteristiche del modello originale. Si parte da un ampio display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480, una cassa in acciaio da 47 millimetri, e oltre 170 modalità di allenamento, inclusa la modalità HYROX.

Amazfit Balance 2 XT: ecco le caratteristiche principali del dispositivo

La batteria da 668 mAh promette fino a tre settimane di autonomia. Mentre la connettività include WiFi, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Il sistema operativo Zepp OS 5 gestisce l’interfaccia, le app dedicate e il controllo vocale tramite Zepp Flow. Ciò mantenendo una completa compatibilità con iOS e Android.

Le differenze chiave rispetto al Balance 2 riguardano però materiali, memoria e funzioni avanzate. Il vetro del nuovo XT è temperato, più economico rispetto allo zaffiro del modello principale. Mentre la resistenza all’acqua scende da 10 ATM a 5 ATM. Alcune funzioni pensate per sport specifici, come il golf, non sono presenti. E la memoria interna è ridotta da 32 a soli 4 GB. Il sensore di temperatura, disponibile sul Balance 2, rimane un punto da confermare nell’XT.

Nonostante tali riduzioni, il Balance 2 XT mantiene una dotazione ricca per chi vuole uno smartwatch versatile. Può monitorare VO2 max, carico ed effetto degli allenamenti, tempi di recupero e variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno. Supporta chiamate e messaggi su Android, l’audio è garantito da due speaker integrati e un microfono, e dispositivi esterni come action cam o termometri possono essere collegati via Bluetooth. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Amazfit per scoprire maggiori dettagli sul prossimo smartwatch.