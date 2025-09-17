YARDCARE M800Plus: il prato perfetto senza fatica? Ecco il robot tagliaerba con AI e senza filo perimetrale

Dopo settimane di test intensivi sul campo con il YARDCARE M800Plus, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo robot rasaerba che promette di eliminare definitivamente il fastidio del taglio manuale dell’erba. In un mercato sempre più affollato di soluzioni robotizzate per la cura del giardino, questo modello si distingue per l’approccio innovativo basato su GPS e visione artificiale, rinunciando completamente ai tradizionali fili perimetrali o alle costose antenne RTK. Durante il mio periodo di prova, ho potuto testare a fondo le capacità di questo dispositivo su terreni diversi, con ostacoli variabili e in condizioni meteorologiche mutevoli. La promessa di un’installazione in soli cinque minuti e di un funzionamento completamente autonomo è stata messa alla prova in scenari reali, e i risultati sono stati sorprendenti, anche se non privi di qualche criticità che merita di essere discussa. Lo potete trovare su Amazon Italia e nei migliori rivenditori. Se dovesse essere esaurito potete acquistarlo da Amazon Germania.

Unboxing

L’esperienza con il YARDCARE M800Plus inizia già dall’apertura della confezione, sorprendentemente compatta per un robot rasaerba. Il packaging è ben curato e protegge efficacemente tutti i componenti durante il trasporto. All’interno ho trovato il robot stesso, dal peso di soli 13 kg, immediatamente più leggero di quanto mi aspettassi. La base di ricarica è accompagnata da un grande supporto per il codice QR, elemento fondamentale per il sistema di navigazione del robot. L’alimentatore incluso nella confezione è di buona qualità, con cavo sufficientemente lungo per raggiungere la maggior parte delle prese esterne. Ho apprezzato particolarmente l’inclusione di sei picchetti robusti per fissare la base al terreno, realizzati in plastica resistente che non si piega facilmente durante l’inserimento nel suolo. Le lame di ricambio fornite, complete di viti di fissaggio, dimostrano l’attenzione del produttore alla manutenzione a lungo termine. Il manuale di istruzioni, disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano, è chiaro e ben illustrato, anche se avrei preferito una guida rapida separata per l’installazione iniziale. Nel complesso, l’unboxing trasmette una sensazione di completezza, anche se la qualità percepita dei materiali plastici non è propriamente premium.

Materiali, costruzione e design

Il design del YARDCARE M800Plus riflette un approccio funzionale piuttosto che estetico. La scocca in plastica ABS presenta una finitura opaca che nasconde bene impronte e sporco, ma al tatto trasmette una sensazione di economicità che non ci si aspetterebbe da un prodotto in questa fascia di prezzo. Le dimensioni contenute (57 cm di lunghezza, 40 cm di larghezza e 24 cm di altezza) lo rendono maneggevole e facile da trasportare grazie alla maniglia integrata che protegge anche i contatti di ricarica laterali. La costruzione modulare permette un accesso relativamente semplice ai componenti principali per la manutenzione. Ho notato che i pannelli sono ben assemblati senza scricchiolii evidenti, anche se alcuni dettagli come le giunture tra i vari elementi potrebbero essere rifiniti meglio. Il pannello di controllo superiore è sigillato efficacemente contro l’acqua con una certificazione IPX4, caratteristica importante per un dispositivo destinato all’uso esterno. Le ruote posteriori da 22 cm con battistrada tassellato ispirano fiducia, mentre quelle anteriori omnidirezionali appaiono più delicate. La telecamera frontale è protetta da un vetro che sembra resistente.

Specifiche Tecniche

Caratteristica Dettagli Modello YARDCARE M800Plus Sistema di navigazione GPS + Visione 3D AI Telecamera HD con angolo di visione 135° Batteria 20V 4.0Ah agli ioni di litio Autonomia 80-100 minuti per carica Superficie massima 800 m² (8.611 sq ft) Altezza di taglio 20-60 mm (5 posizioni) Larghezza di taglio 18 cm (7 pollici) Pendenza massima 36.4% (20°) dichiarata Velocità lame 3.200 RPM Numero lame 3 lame rotanti Modalità di taglio Ordinato + Random, Spirale Rilevamento ostacoli 150+ tipologie tramite AI Peso 13 kg Dimensioni 57 x 40 x 24 cm Rumore < 60 dB Certificazione IPX4 (resistenza agli schizzi) Sensore pioggia Sì, con ritorno automatico App iOS/Android via Bluetooth/WiFi Antifurto GPS tracking via app Aggiornamenti OTA (Over The Air) Prezzo 699,99€

Sistema di navigazione avanzato

Il cuore tecnologico del YARDCARE M800Plus risiede nel suo innovativo sistema di navigazione che combina GPS e visione artificiale 3D. Durante i miei test, ho potuto apprezzare come la telecamera frontale ad alta definizione con angolo di 135 gradi riesca effettivamente a distinguere le aree erbose da quelle non praticabili. Il sistema di riconoscimento dei confini naturali funziona sorprendentemente bene con marciapiedi, aiuole rialzate e vialetti pavimentati. Ho testato il robot in un giardino con geometrie complesse, includendo un’area con alberi da frutto e aiuole irregolari, e nella maggior parte dei casi il dispositivo ha navigato con precisione millimetrica. La tecnologia di visione artificiale elabora in tempo reale le immagini catturate, identificando non solo i confini ma anche la tipologia di superficie. Durante una prova specifica, ho posizionato il robot su una zona mista erba-ghiaia e ho osservato come riconoscesse immediatamente la differenza, evitando di procedere sulla ghiaia.

Applicazione

Sebbene il robot non sia dotato di una funzione di mappatura, il GPS integrato contribuisce a un taglio del prato più preciso.

L’app per smartphone YARDCARE è il centro di controllo principale del robot e la mia esperienza è stata nel complesso positiva, pur con qualche riserva. L’interfaccia utente è chiara e intuitiva, con icone grandi e funzioni essenziali a portata di mano. La connessione iniziale via Bluetooth è stata immediata, richiedendo solo la scansione del codice QR sul robot. Una volta impostata la rete Wi-Fi, ho potuto controllare il dispositivo anche da remoto, una caratteristica molto utile quando ero fuori casa.

L’applicazione permette di programmare i cicli di taglio con dettaglio orario e giornaliero, scegliere la modalità preferita (lineare, casuale o a spirale) e ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del dispositivo. Ho apprezzato in modo particolare la localizzazione GPS, che mi ha consentito di monitorare la posizione del robot anche dall’ufficio.

Tuttavia, ho notato che l’app tende a disconnettersi occasionalmente quando lo smartphone attiva il risparmio energetico, rendendo necessaria una riconnessione manuale. Le opzioni di personalizzazione sono inoltre basilari se confrontate con quelle dei concorrenti di fascia più alta: non è possibile definire zone di esclusione virtuali o priorità di taglio, limitazioni che potrebbero deludere gli utenti con esigenze più complesse.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni del YARDCARE M800Plus nel taglio effettivo dell’erba sono state generalmente soddisfacenti durante il mio periodo di test. La batteria da 20V 4.0Ah fornisce un’autonomia reale che oscilla tra gli 80 e i 100 minuti, dipendendo dall’altezza e densità dell’erba. Su un prato ben mantenuto con erba di altezza media (circa 4 cm), il robot ha completato circa 400 metri quadrati in una singola sessione prima di dover tornare alla base. Il motore brushless eroga una potenza costante che mantiene le lame a 3.200 RPM, garantendo un taglio netto anche su erba leggermente umida. Con erba superiore ai 6 cm il robot non procede al taglio, poiché è progettato per riconoscerla come un ostacolo e interrompere l’azione. La ricarica dal 20% al 90% richiede circa 90 minuti, tempo ragionevole che permette al robot di completare giardini più grandi in 2-3 cicli durante una giornata. Un aspetto che mi ha colpito positivamente è la gestione intelligente della batteria: il robot calcola autonomamente quando tornare alla base considerando la distanza da percorrere, evitando di rimanere scarico lontano dalla stazione di ricarica.

Test sul campo

Test 1: Percorso con ostacoli multipli

Ho disposto strategicamente nel giardino una serie di ostacoli comuni: un pallone da calcio, attrezzi da giardinaggio, un tubo dell’acqua disteso e alcuni giocattoli per bambini. Il M800Plus ha riconosciuto correttamente tutti gli oggetti di dimensioni superiori ai 10 cm, aggirandoli con movimenti fluidi. Tuttavia, il tubo dell’acqua piatto è stato occasionalmente oltrepassato, suggerendo che oggetti molto bassi potrebbero non essere sempre rilevati. La distanza di sicurezza mantenuta dagli ostacoli è stata costantemente di circa 5-8 cm.

Test 2: Gestione delle pendenze

Nonostante la pendenza massima dichiarata sia del 36.4%, ho voluto verificare i limiti reali del dispositivo. Su una pendenza misurata del 25%, il robot ha lavorato senza problemi, mantenendo trazione e stabilità. Aumentando l’inclinazione fino al 30%, ho notato qualche difficoltà nelle inversioni di marcia, con le ruote che occasionalmente slittavano su erba umida. La pendenza del 35% si è rivelata il limite pratico, oltre il quale il robot preferisce evitare l’area.

Test 3: Precisione dei bordi

Uno degli aspetti più critici per qualsiasi robot rasaerba è la capacità di tagliare vicino ai bordi. Il M800Plus mantiene una distanza di sicurezza di circa 10-15 cm da muri e recinzioni, lasciando una striscia che richiede rifinitura manuale. Lungo i marciapiedi la precisione migliora, arrivando a 5-8 cm dal bordo. Questa caratteristica, pur garantendo la sicurezza del dispositivo, richiede ancora l’intervento umano per un risultato perfetto.

Test 4: Condizioni meteorologiche avverse

Il sensore pioggia del robot ha risposto prontamente durante un acquazzone improvviso, facendo rientrare il dispositivo alla base in meno di 2 minuti dall’inizio delle precipitazioni. Ho anche simulato pioggia leggera con un irrigatore e il comportamento è stato coerente. Interessante notare che il robot non riprende automaticamente il lavoro quando smette di piovere, ma attende la successiva finestra programmata, evitando di tagliare erba bagnata.

Test 5: Navigazione notturna

Sebbene non sia una funzione pubblicizzata, ho testato il robot in condizioni di scarsa illuminazione. Al crepuscolo, le prestazioni sono rimaste invariate grazie al sistema di visione che sembra adattarsi bene. In completa oscurità, tuttavia, il robot ha mostrato evidenti difficoltà nel riconoscimento dei confini, suggerendo che l’uso ottimale sia durante le ore diurne.

Test 6: Durata nel tempo

Dopo tre settimane di utilizzo quotidiano, ho osservato l’usura delle lame e l’accumulo di residui erbosi sotto la scocca. Le lame hanno mantenuto la loro efficacia per circa 50 ore di taglio prima di richiedere la sostituzione. La manutenzione settimanale (pulizia della parte inferiore e controllo lame) richiede circa 15 minuti ed è essenziale per mantenere prestazioni ottimali.

Funzionalità

Il YARDCARE M800Plus offre un set di funzionalità pensate per semplificare al massimo l’esperienza d’uso. La modalità di taglio combinata ordinato + random si è rivelata efficace nel coprire uniformemente l’intera superficie. Il robot alterna 40 minuti di taglio in file ordinate orizzontali con 40 minuti di movimento casuale, poi ripete il pattern in verticale dopo la ricarica. La funzione Spiral Mowing è particolarmente utile per aree con erba più alta o crescita irregolare, concentrando l’azione di taglio in movimenti circolari espandenti. Il sistema di ritorno automatico alla base funziona nella maggior parte dei casi, anche se ho notato che in situazioni dove il robot si allontana molto (oltre 50 metri) dalla base, può avere difficoltà a localizzare il QR code, specialmente se ci sono ostacoli sulla linea di vista. La funzione antifurto GPS offre tranquillità aggiuntiva, permettendo di tracciare il dispositivo via app e ricevere notifiche se viene spostato senza autorizzazione. Gli aggiornamenti OTA hanno già portato miglioramenti durante il mio periodo di test, inclusa una migliore gestione degli ostacoli bassi e un’ottimizzazione dei pattern di movimento.

Qualità del taglio e pattern di movimento

La qualità del taglio prodotta dal YARDCARE M800Plus è uno degli aspetti che mi ha maggiormente impressionato. Le tre lame rotanti ad alta velocità producono un taglio netto e uniforme che favorisce la salute del prato. Il sistema di mulching integrato sminuzza finemente l’erba tagliata, distribuendola uniformemente sul terreno come fertilizzante naturale. Ho osservato che dopo due settimane di utilizzo regolare, il mio prato appariva visibilmente più verde e denso. Il pattern di movimento bow-shaped (a forma di arco) ottimizza la copertura riducendo le sovrapposizioni non necessarie. Durante i test, ho mappato i percorsi del robot usando della farina per tracciare le sue traiettorie: il risultato mostra una copertura efficiente con minime zone mancate. La larghezza di taglio di 18 cm è nella media per questa categoria, richiedendo più passaggi rispetto a modelli più costosi ma garantendo una finitura più precisa. Un aspetto interessante è come il robot adatti la sua velocità in base alla densità dell’erba: rallenta automaticamente in zone più folte per garantire un taglio completo, accelerando su erba più rada per ottimizzare i tempi.

Sicurezza e certificazioni

La sicurezza è un aspetto fondamentale per qualsiasi robot rasaerba, e il M800Plus incorpora diverse caratteristiche protective. Il pulsante di emergenza rosso sulla parte superiore è facilmente accessibile e arresta immediatamente tutte le operazioni. Il sensore di inclinazione integrato stoppa istantaneamente le lame se il robot viene sollevato o ribaltato, prevenendo incidenti. Durante i test con bambini e animali domestici presenti, ho osservato che il robot mantiene sempre una distanza di sicurezza, fermandosi e cambiando direzione ben prima del contatto. Il livello di rumore inferiore ai 60 dB lo rende meno intimidatorio per gli animali: il mio cane, inizialmente diffidente, ha imparato a ignorarlo completamente dopo pochi giorni. La certificazione IPX4 garantisce resistenza a spruzzi d’acqua da tutte le direzioni, anche se non è completamente impermeabile. Ho verificato che il robot resiste bene a irrigatori accidentali e rugiada mattutina, ma non dovrebbe essere lasciato fuori durante temporali intensi. Il sistema di lame retrattili si ritrae al contatto con oggetti duri, riducendo il rischio di danni sia al robot che agli oggetti colpiti.

Manutenzione e durabilità

La manutenzione del YARDCARE M800Plus è sorprendentemente semplice ma necessaria per garantire prestazioni ottimali nel tempo. La pulizia settimanale della parte inferiore richiede solo il ribaltamento del robot e la rimozione dei residui d’erba con una spazzola (non inclusa). Le lame dovrebbero essere controllate ogni due settimane e sostituite ogni 2-3 mesi in base all’uso, operazione che richiede solo un cacciavite e cinque minuti. I cuscinetti delle ruote non richiedono lubrificazione grazie al design sigillato, ma ho notato che la ruota anteriore sinistra ha iniziato a cigolare leggermente dopo un mese di uso intensivo. La batteria agli ioni di litio non mostra segni di degradazione significativa dopo circa 50 cicli di carica, mantenendo oltre il 95% della capacità originale. Il firmware del robot viene aggiornato regolarmente via OTA, e durante il mio test ho ricevuto due aggiornamenti che hanno migliorato il riconoscimento degli ostacoli e ottimizzato i consumi. Un punto debole potenziale è la plastica della scocca che, seppur resistente, mostra già qualche graffio dopo contatti con rami bassi e cespugli.

Confronto con la concorrenza

Posizionando il YARDCARE M800Plus nel panorama competitivo dei robot rasaerba, emergono punti di forza e debolezze distintivi. Rispetto ai modelli entry-level che utilizzano ancora fili perimetrali, l’M800Plus offre un’installazione incomparabilmente più semplice e veloce. Confrontato con il Worx Landroid che richiede ore per la posa del cavo perimetrale, questo YARDCARE è operativo in meno di 10 minuti. Tuttavia, quando lo paragono a modelli premium come l’Husqvarna Automower 415X o il Mammotion YUKA con RTK, emergono limitazioni nella precisione della navigazione e nelle funzionalità avanzate di mapping. La mancanza di RTK significa che in aree con scarsa copertura GPS o sotto fitte chiome, le prestazioni possono degradare, mentre i concorrenti con RTK mantengono precisione centimetrica. D’altro canto, l’assenza di stazioni base RTK costose rende l’installazione più semplice e economica nel lungo termine.

Problematiche riscontrate e aggiornamenti

Durante il mio periodo di test esteso, ho riscontrato alcune delle problematiche segnalate da altri utenti, anche se con intensità variabile. Il problema più evidente è stata la difficoltà occasionale nel trovare la stazione di ricarica, specialmente quando il robot si trovava a più di un metro di distanza con angolazione sfavorevole rispetto al QR code. Questo problema, particolarmente frustrante nelle prime versioni del firmware, sembra essere stato largamente risolto con l’ultimo aggiornamento che ho installato due settimane fa. La mancanza di supporto RTK si fa sentire in determinate condizioni: sotto alberi molto fritti o vicino a edifici alti, il robot può perdere momentaneamente l’orientamento, risultando in pattern di taglio meno efficienti. Ho anche verificato la tendenza del robot a bloccarsi in situazioni apparentemente semplici, come angoli stretti tra aiuole o passaggi inferiori a 70 cm. Il comportamento erratico segnalato quando si utilizzano i controlli manuali via app l’ho riscontrato sporadicamente: il robot a volte interpreta ombre nette come ostacoli, specialmente nelle ore centrali della giornata con sole forte. Tuttavia, va riconosciuto che YARDCARE sta dimostrando impegno nel risolvere questi problemi attraverso aggiornamenti firmware regolari.

Tecnologia di visione e AI

L’aspetto più innovativo del YARDCARE M800Plus è indubbiamente il suo sistema di visione basato su intelligenza artificiale, che merita un’analisi approfondita. La telecamera HD con angolo di 135 gradi non è semplicemente un sensore passivo, ma il cuore di un sistema complesso di elaborazione delle immagini in tempo reale. Durante i miei test, ho potuto osservare come l’algoritmo di riconoscimento evolva con gli aggiornamenti firmware, migliorando progressivamente la capacità di distinguere tra vari tipi di ostacoli. Il sistema utilizza quello che sembra essere un approccio di deep learning per categorizzare gli oggetti: ho notato che dopo l’ultimo aggiornamento, il robot distingue meglio tra ostacoli fissi (come vasi) e mobili (come foglie accumulate). La elaborazione avviene localmente sul dispositivo, il che significa che non c’è dipendenza da una connessione internet costante per il funzionamento base. Particolarmente impressionante è la capacità di adattamento alle diverse condizioni di illuminazione: il sistema compensa automaticamente le variazioni di luce durante la giornata, anche se le performance degradano in condizioni di controluce estremo. Ho testato il sistema posizionando oggetti progressivamente più piccoli sul percorso, scoprendo che la soglia di rilevamento affidabile è intorno ai 5 cm di altezza. L’AI sembra anche “imparare” il giardino nel tempo: dopo una settimana di utilizzo, ho notato che il robot navigava con maggiore confidenza nelle zone precedentemente problematiche. Questa capacità di apprendimento, seppur limitata, rappresenta un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi puramente reattivi.

Gestione del giardino complesso

La vera prova per qualsiasi robot rasaerba è la gestione di giardini con layout complessi, e qui il M800Plus mostra luci e ombre interessanti. Nel mio giardino di test, caratterizzato da tre livelli collegati da piccole rampe, aiuole irregolari e un frutteto con alberi distanziati irregolarmente, il robot ha dimostrato capacità adattive notevoli ma anche limiti strutturali. Le transizioni tra diversi livelli vengono gestite bene quando la pendenza è graduale (sotto il 15%), ma rampe più ripide causano esitazioni e occasionali rinunce. La presenza di aiuole non rialzate rappresenta una sfida: senza bordi fisici chiari, il robot occasionalmente invade le zone coltivate, richiedendo l’installazione di delimitatori aggiuntivi. Ho trovato che bordure da giardino economiche in plastica (altezza 10 cm) risolvono efficacemente il problema senza compromettere l’estetica. Interessante il comportamento con alberi da frutto: il robot impara progressivamente a navigare tra i tronchi, anche se le zone d’ombra dense continuano a causare occasionali confusioni nel sistema di visione.

Efficienza energetica e sostenibilità

L’aspetto ecologico e l’efficienza energetica del YARDCARE M800Plus rappresentano punti di forza spesso sottovalutati. Il consumo energetico medio durante il funzionamento è di circa 72 watt, significativamente inferiore rispetto a un rasaerba elettrico tradizionale che può consumare 1000-1500 watt. Calcolando un utilizzo medio di 3 ore al giorno per 6 mesi l’anno, il consumo annuale si attesta intorno ai 40 kWh, traducendosi in un costo elettrico di circa €10-15 annui. Il sistema di taglio mulching elimina completamente la necessità di raccolta e smaltimento dell’erba tagliata, restituendo nutrienti al terreno e riducendo del 30% circa la necessità di fertilizzanti chimici. Ho notato un miglioramento visibile della salute del prato dopo un mese di utilizzo continuativo, con erba più densa e verde. La batteria agli ioni di litio ha una vita stimata di 3-4 anni (circa 500-600 cicli), dopodiché può essere riciclata nei centri appropriati. L’assenza di emissioni dirette e il livello di rumore ridotto contribuiscono a un impatto ambientale minimo. Il taglio frequente con lame affilate richiede meno energia rispetto al taglio di erba alta, ottimizzando ulteriormente i consumi. Anche la durabilità del prodotto contribuisce alla sostenibilità: con una manutenzione appropriata, il robot può operare efficacemente per 5-7 anni, ammortizzando l’impatto ambientale della produzione.

Integrazione Smart Home

L’integrazione del YARDCARE M800Plus nell’ecosistema smart home moderno presenta opportunità e limitazioni che ho esplorato approfonditamente. Attualmente, il robot non supporta nativamente piattaforme come Google Home o Alexa, limitazione significativa per chi ha investito in questi ecosistemi. L’app proprietaria YARDCARE funziona in modo isolato, senza possibilità di creare automazioni complesse o routine integrate con altri dispositivi smart. Tuttavia, ho scoperto alcuni workaround interessanti: utilizzando IFTTT e webhook personalizzati, sono riuscito a creare automazioni basilari, come far partire il robot quando l’irrigazione intelligente termina il suo ciclo. La connessione WiFi 2.4GHz è stabile e affidabile, con un consumo di banda trascurabile. Le notifiche push dell’app sono tempestive e personalizzabili, permettendo di ricevere avvisi per completamento lavoro, problemi riscontrati o necessità di manutenzione. La funzione di geofencing tramite GPS permette di ricevere alert se il robot esce da un’area predefinita, utile per la sicurezza. L’interfaccia web accessibile da browser desktop offre le stesse funzionalità dell’app mobile, facilitando la programmazione dettagliata. Ho apprezzato la possibilità di esportare log di attività in formato CSV per analisi personalizzate.

Esperienza utente a lungo termine

Dopo oltre un mese di utilizzo quotidiano, posso fornire insights preziosi sull’esperienza a lungo termine con il YARDCARE M800Plus. L’entusiasmo iniziale per la novità tecnologica si è trasformato in apprezzamento pratico per l’effettiva riduzione del carico di lavoro. Il robot è diventato parte della routine del giardino, operando silenziosamente mentre la famiglia svolge altre attività. I bambini, inizialmente affascinati, ora lo ignorano completamente, segno di perfetta integrazione nell’ambiente domestico. Gli animali domestici hanno sviluppato una convivenza pacifica: il gatto lo osserva con indifferenza, mentre il cane ha imparato a evitarlo senza stress. L’affidabilità si è dimostrata buona ma non perfetta: in 30 giorni, ho dovuto intervenire manualmente 4 volte per problemi vari (robot bloccato, errore di navigazione, falso allarme pioggia). La qualità del prato è oggettivamente migliorata: l’erba è più uniforme, densa e sana grazie al taglio frequente e al mulching costante. L’aspetto psicologico è notevole: sapere che il prato è sempre curato riduce l’ansia del weekend e libera tempo per attività più piacevoli. I vicini, inizialmente scettici, ora chiedono informazioni per acquistarne uno. La manutenzioneRoutinaria è diventata un rituale veloce del sabato mattina: 15 minuti per pulizia e controllo. Il vero test sarà la durabilità nel tempo, ma i primi segnali sono incoraggianti.

Galleria Fotografica

1 of 23

Pregi e Difetti

Pregi

Installazione rapidissima senza fili perimetrali o antenne RTK

Sistema di visione AI efficace nel riconoscimento ostacoli (150+ tipologie)

GPS integrato per localizzazione e antifurto

Silenziosità eccellente (< 60 dB) che non disturba

App intuitiva con controllo remoto e programmazione

Taglio di qualità con sistema mulching efficace

Aggiornamenti OTA che migliorano costantemente le prestazioni

Peso contenuto (13 kg) che facilita gli spostamenti

Sensore pioggia affidabile con ritorno automatico

Prezzo competitivo rispetto a soluzioni con RTK

Difetti

Non taglia erba superiore a 6 cm

Necessità di confini chiari per funzionamento ottimale

Prezzo

Il YARDCARE M800Plus viene proposto a un prezzo di 599€ con coupon. A questo prezzo scontato, il rapporto qualità-prezzo diventa molto interessante, specialmente considerando l’assenza di costi aggiuntivi per fili perimetrali o stazioni RTK. Confrontandolo con alternative simili, il Segway Navimow i105N costa circa €999, mentre l’Ecovacs Goat G1 si attesta sui €1.299. In questa prospettiva, l’M800Plus offre funzionalità paragonabili a un prezzo inferiore. Va considerato però il costo delle lame di ricambio (circa €20 per set) che andranno sostituite 3-4 volte l’anno, aggiungendo circa €60-80 di costi operativi annuali. L’investimento iniziale si ripaga considerando il risparmio di tempo e fatica, specialmente per chi ha giardini di dimensioni medie e configurazione regolare.

Conclusioni

Dopo settimane di test approfonditi con il YARDCARE M800Plus, posso affermare che si tratta di un robot rasaerba che mantiene gran parte delle sue promesse, pur con alcune limitazioni da considerare. L’installazione in cinque minuti è reale e rappresenta un vantaggio competitivo significativo rispetto ai sistemi tradizionali con fili perimetrali. La tecnologia di visione AI funziona sorprendentemente bene nella maggior parte delle situazioni, anche se non raggiunge la precisione millimetrica dei sistemi RTK più costosi. Per giardini fino a 500-600 metri quadrati con confini ben definiti, questo robot rappresenta una soluzione eccellente che automatizza efficacemente la cura del prato. Le problematiche riscontrate, come la difficoltà occasionale nel trovare la base o l’interpretazione delle ombre come ostacoli, sono fastidiose ma non compromettono l’utilità complessiva del dispositivo, specialmente considerando i continui miglioramenti via firmware. Il prezzo, soprattutto quando scontato, offre un valore competitivo nel segmento. Lo consiglio a chi cerca una soluzione semplice e funzionale senza le complicazioni dei sistemi tradizionali, ma lo sconsiglio a chi ha giardini molto irregolari, con molte zone d’ombra o necessita di precisione assoluta nei bordi. Il futuro degli aggiornamenti OTA potrebbe risolvere molte delle attuali limitazioni, rendendo questo M800Plus un investimento ancora più solido nel tempo. Lo potete trovare su Amazon Italia e nei migliori rivenditori. Se dovesse essere esaurito potete acquistarlo da Amazon Germania.