Steam si aggiorna con tante novità: arriva il monitoraggio della CPU

Valve ha rilasciato uno degli aggiornamenti più ricchi degli ultimi mesi per il client di Steam, introducendo diverse funzionalità che puntano a migliorare l’esperienza sia per i giocatori occasionali che per gli utenti più esperti. Tra le novità più attese c’è il monitoraggio delle temperature della CPU, disponibile sia su Windows che su Linux. Nel caso di Windows, per ottenere i dati più dettagliati è necessario installare un driver con accesso al kernel, scelta che solleva qualche dubbio in termini di sicurezza. Valve ha precisato che l’installazione è del tutto opzionale e può essere attivata o disattivata anche per singolo gioco.

Sempre nell’ambito del monitoraggio delle risorse, il client ora è più accurato nel rilevare il carico delle schede video NVIDIA, soprattutto su Windows. Questo significa che in alcuni giochi i valori visualizzati potranno risultare più alti rispetto al passato e perfino rispetto al monitor di sistema di Microsoft.

Interfaccia più accessibile e libreria personalizzabile

L’aggiornamento porta anche un restyling dell’interfaccia: il testo si adatta automaticamente al livello di zoom impostato a livello di sistema operativo, migliorando la leggibilità su schermi ad altissima risoluzione. Arriva inoltre una modalità ad alto contrasto per facilitare la visione agli utenti con difficoltà visive, mentre le pagine del negozio diventano più larghe e diversi menu sono stati ridisegnati per una navigazione più chiara.

Un’altra novità molto apprezzata è la possibilità di personalizzare i giochi in libreria: con il tasto destro si possono modificare nome e copertina di ogni titolo, creando un’esperienza più ordinata e su misura. Sul piano tecnico, l’update introduce anche il supporto a GameInput, l’API universale di Microsoft che unifica la gestione di diversi standard di input come XInput, DirectInput e Raw Input, semplificando la compatibilità dei controller.

L’insieme di queste migliorie rende Steam più potente, flessibile e attento alle esigenze della community, con un focus sia sull’ottimizzazione tecnica sia sull’esperienza d’uso.