Apple ha lavorato al surriscaldamento dei suoi iPhone 17 Pro Max?

Il conto alla rovescia è finito. Apple ha presentato ufficialmente la sua nuova generazione di iPhone. A tal proposito, una delle ultime indiscrezioni emerse prima del lancio riguarda l’iPhone 17 Pro Max. In particolare, si parla di un elemento cruciale per le prestazioni: la vapor chamber. Quest’ultima dovrebbe occuparsi della dissipazione del calore. Quello che colpisce subito è la dimensione della vapor chamber, piuttosto generosa. Pare che il sistema non servirà solo a raffreddare il chip principale, ma anche i moduli di memoria vicini. Un approccio che finora Apple non aveva mai sperimentato sugli iPhone. L’azienda di Cupertino, infatti, si era limitata a fogli sottili di grafite, più economici e semplici da implementare, ma con prestazioni inferiori. Non è ancora chiaro se il nuovo sistema sarà riservato esclusivamente al Pro Max o se troverà spazio anche nel modello Pro più compatto, dove lo spazio ridotto rende più complicata la gestione termica.

Apple punta ad una nuova vapor chamber?

A spingere verso tale evoluzione ci sono probabilmente le richieste dell’intelligenza artificiale. Apple ha cominciato ad integrare servizi AI di terze parti e punta a eseguire più operazioni possibile direttamente sul dispositivo. Ciò al fine di proteggere la privacy degli utenti. Tale scelta aumenta il carico di lavoro non solo sul processore, ma anche sulle memorie. Giustificando l’adozione di un sistema di raffreddamento più sofisticato.

Negli ultimi anni, il materiale della scocca ha inciso sulle temperature dei dispositivi. Il titanio dei modelli Pro precedenti, pur elegante, ha contribuito ad un surriscaldamento più rapido, evidente con l’iPhone 15. L’iPhone 16 Pro ha migliorato la situazione grazie a un sistema termico più curato, ma non era ancora sufficiente. Secondo le ultime informazioni, il ritorno all’alluminio potrebbe risolvere il problema. Ciò grazie alla sua maggiore capacità di condurre e disperdere il calore, rendendo il telefono più stabile.

Con tali premesse, l’iPhone 17 Pro Max sembra destinato a segnare una piccola rivoluzione nella gestione termica. Con il lancio ufficiale dei dispositivi, non resta che attendere conferme ufficiali riguardo tale sistema.