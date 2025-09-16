Hisense e Inter: la partnership continua fino alla stagione 2027/28

FC Internazionale Milano e Hisense Italia hanno annunciato il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. L’accordo, inizialmente siglato nel 2022, si allunga di tre anni, rafforzando e prolungando l’unione creata su innovazione e sport. In questi primi tre anni, le due realtà hanno costruito un rapporto autentico e solido. Entrambi i brand emergono nei rispettivi settori per la capacità di evolversi e anticipare i cambiamenti. La collaborazione ha coinvolto una fan base globale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Come un brand sportivo e uno tecnologico possono unire le proprie forze in modo così naturale? L’esperienza dimostra che la sintonia tra valori e cultura aziendale genera risultati concreti e memorabili.

La sinergia tra sport e tecnologia: il duo Hisense-Inter

Il rinnovo della partnership conferma la volontà comune di offrire esperienze coinvolgenti, dentro e fuori dal campo. Hisense ha accompagnato l’Inter durante stagioni di grande rilevanza sportiva, con una presenza costante e coerente. Allo stesso tempo, il club ha fornito al brand un palcoscenico internazionale di primo livello. L’accordo comprende la continuità di un piano di attivazione completo: il marchio Hisense sarà presente sui LED a bordocampo di San Siro, verranno valorizzati i canali digitali ufficiali del club, e i prodotti del brand saranno utilizzati nelle sale hospitality. Inoltre, la partnership prevede contenuti visivi dedicati, studiati per rafforzare la connessione tra tifosi e brand. Le attività portano a chiedersi quanto una collaborazione mirata possa rendere indimenticabile l’esperienza dei fan.

Il rinnovo testimonia la profondità della relazione tra Inter e Hisense, fondata su valori condivisi e attenzione alla qualità. Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia, sottolinea come il club sia più di un semplice partner: icona globale che, come il brand, punta sull’innovazione e sulla capacità di ispirare. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, evidenzia la rilevanza della presenza di Hisense nel mondo del calcio e l’importanza della continuità. La collaborazione punta a creare iniziative uniche dedicate ai tifosi, mantenendo vivo il legame tra sport e tecnologia ancora nel futuro.