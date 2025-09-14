Oppo Pad 5, noto leaker rivela le presunte specifiche

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Oppo presenterà in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone di punta Oppo Find X9. Oltre a questi ultimi, però, l’azienda annuncerà anche un nuovo tablet. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Oppo Pad 5. Nel corso delle ultime ore, il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli interessanti riguardanti questo nuovo device a marchio Oppo. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Oppo Pad 5, il noto leaker Digital Chat Station rivela le presunte specifiche tecniche
Nel corso delle ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato le presunte specifiche tecniche del prossimo tablet a marchio Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Pad 5. Questo nuovo tablet dovrebbe essere annunciato in veste ufficiale sul mercato fra qualche settimana assieme alla nuova serie di smartphone top di gamma Oppo Find X9.
Secondo quanto rivelato dal noto leaker, il nuovo tablet dell’azienda potrà contare sulla presenza di un display piuttosto ampio. La diagonale dovrebbe aggirarsi attorno agli 12.1 pollici. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una elevata risoluzione pari a 3K. Oltre a questo, sembra che il pannello potrà contare su una elevata frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz.
Dal punto di vista prestazionale, a detta del leaker ci troveremo di fronte ad un tablet top di gamma. Sotto al cofano dovrebbe infatti esserci uno dei soc più potenti di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9400+. Quest’ultimo dovrebbe inoltre essere supportato da diversi tagli di memoria. Questi dovrebbero comprendere fino a ben 16 GB memoria RAM e fino a ben 512 GB di storage interno. Secondo quanto è emerso, anche l’autonomia dovrebbe garantire ottimi livelli. Si parla infatti della possibile presenza di una grande batteria con una capienza pari a ben 10.300 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W.