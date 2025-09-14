Microsoft: addio al copia incolla tra Android e Windows, tutto sincronizzato

Da un po’ di mesi ormai Windows sta portando avanti una sorprendente collaborazione con Google per migliorare e approfondire l’integrazione tra il suo sistema operativo e Android, nonostante le due società siano state per ampio tempo rivali sulle piattaforme mobile adesso stanno collaborando per offrire una valida alternativa all’ecosistema Apple, offrendo un insieme di funzionalità che sotto un certo punto di vista richiamano quelle che abbiamo già visto tra MacBook e iPhone offerte però tra Windows e altri dispositivi basati su Android.

Il collegamento diventa più profondo

Nello specifico, le due aziende hanno provveduto a instaurare un forte collegamento tra le due piattaforme tramite phone link che consente per l’appunto ai due dispositivi di essere interconnessi e collegati, ora però si accingono a introdurre una funzionalità che renderà l’esperienza d’uso decisamente fluida e immediata, parliamo di “Accedi agli appunti del pc”, funzionalità che attualmente in fase di testa nelle ultime Build di Windows 11 e che consente sostanzialmente l’accesso agli appunti copiati e incollati tra un dispositivo e l’altro, come se non bastasse Windows ha provveduto a garantire il supporto alla tastiera proprietaria di Google Gboard, alcuni test infatti hanno evidenziato come un determinato testo copiato su Windows diventasse immediatamente disponibile all’interno di Gboard, potendo di fatto essere incollato all’interno del dispositivo Android.

A sorprendere tutti invece è stata la tastiera proprietaria di Microsoft, SwiftKey, acquisita anni fa per circa 250 milioni di dollari la quale infatti sembra stia creando numerosi problemi in termini di sincronizzazione dei contenuti copiati sui dispositivi, in numerosi testi infatti hanno riscontrato davvero tanti problemi e sembra sia necessario ancora tanto lavoro da fare.

Nonostante tutto, però questa funzionalità, che ricordiamo essere ancora in fase di test, rappresenta e rappresenterà un valore aggiunto decisamente importante per coloro che vogliono creare un piccolo ecosistema tra i dispositivi presenti nelle proprie mura domestiche, si tratta sicuramente di un passo in avanti sotto certi aspetti sorprendente, ma allo stesso tempo fondamentale.