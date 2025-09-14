HoMobile lancia l’offerta solo dati: 300GN per navigare senza pensieri

HoMobile amplia il proprio catalogo di offerte proponendo una nuova promo pensata per chi ha bisogno esclusivamente di Giga. Con 300GB mensili su rete 4G fino a 60Mbps, tale soluzione si rivolge a famiglie, studenti e professionisti che desiderano connettere più dispositivi senza preoccuparsi di superare la soglia. L’offerta in questione parte da 15,99€ al mese per i nuovi clienti, mentre per chi è già cliente il prezzo scende a 13,95€.

Il costo di attivazione è contenuto. Parliamo di 3,99€, con SIM gratuita. La prima ricarica è di 14€ per i già clienti e di 16€ per chi sottoscrive una nuova SIM. Il totale iniziale è quindi di 17,99€ per chi possiede già un numero HoMobile e di 19,99€ per i nuovi. Nessun costo nascosto, nessun asterisco e soprattutto nessun vincolo.

HoMobile e i vantaggi extra: router scontati e gestione chiara

Il lancio online della promozione è accompagnato da un ulteriore incentivo. Si tratta dei codici sconto da 10, 15 e 20€ da utilizzare su Amazon per acquistare router TP-Link selezionati. Tra i modelli disponibili ci sono il TL-MR6400, l’Archer MR600 e il sistema mesh Deco E4. Un’opportunità che rende l’offerta ancora più interessante per chi vuole trasformare la SIM in una linea completa per la casa.

HoMobile conferma anche la sua attenzione alla semplicità. Una volta terminati i Giga, la navigazione viene bloccata per evitare spese indesiderate. Il cliente può scegliere se anticipare il rinnovo al prezzo standard, grazie al servizio “Riparti” dal costo di 9,99€, oppure attendere il mese successivo. In Unione Europea sono disponibili senza costi aggiuntivi 17,7GB, mentre chiamate e SMS hanno le stesse tariffe italiane, ossia 0,19 centesimi al minuto e 0,29 per singolo messaggio.

L’attivazione è rapida e flessibile. Si può ordinare la SIM online e completare l’attivazione anche con SPID, oppure recarsi in edicola e tabaccheria pagando in contanti o carta. La rete garantisce copertura 4G fino a 60Mbps, con la possibilità di accedere anche al 5G in alcune aree. Trasparenza e chiarezza, come detto, restano i punti di forza.