Euronics: PROMO che fanno venir voglia di acquistare immediatamente

domenica, Settembre 14, 2025
Le nuove offerte di Euronics accendono l’attenzione su tecnologia utile e conveniente con prezzi bassi e prodotti selezionati per ogni esigenza quotidiana.

Quando si parla di sconti, il nome che salta fuori è sempre lo stesso: Euronics. Perché non basta mettere un cartellino con un numero più basso, serve farlo con stile e con quella varietà che soddisfa chiunque. L’atmosfera che si respira è un misto tra la gioia del primo caffè al mattino e la sorpresa di scoprire che il film che si voleva guardare è finalmente disponibile in streaming. Le promozioni di Euronics non puntano soltanto al risparmio, ma offrono anche prodotti capaci di rendere più comodo lavorare, studiare, allenarsi o divertirsi.

Euronics fa PAURA: sconti così sono da URLO

Le offerte Euronics aprono le danze con il Garmin Smartwatch VIVOACTIVE 5 Ivory a 199 euro, ideale per monitorare allenamenti e salute. Subito dopo spicca l’Epson Ecotank ET-2850 Nero a 239 euro, stampante pensata per chi non vuole più preoccuparsi delle cartucce. Sempre in casa Epson, Euronics propone anche la Multifunzione ET-2864 a 169 euro, ottima per versatilità. Con il Samsung Galaxy Chromebook Go 14″ Silver a 199 euro,  si ha invece un portatile leggero e funzionale. Per chi cerca potenza e display ampio, Euronics mette in sconto il Samsung Galaxy Tab S10 FE 12+256GB WiFi Gray a 549 euro.

Il lato pratico continua con il Cellularline Caricabatterie Portatile PBENTRY20000K Nero a 29,95 euro, indispensabile per chi non vuole restare mai senza energia. Si aggiungono gli Huawei Auricolare Bluetooth Freebuds SE 2 a 29,90 euro, perfetti per chiamate e musica. Fa Euronics anche l’HP Custodia Reversible Protective Black/Silver è in promo a 12,90 euro. Per lavorare con comfort, Euronics inserisce in promozione il Logitech Tastiera + Mouse MX Keys S Combo a 149 euro, e per comunicazioni nitide anche la Logitech Webcam Brio 100 Graphite a 39,90 euro. Da non sottovalutare il TP-Link TL-WPA7817KIT AV1000 Powerline Gig AX1500 WiFi 6 Bianco a 79,90 euro, una soluzione che garantisce connessione veloce.

