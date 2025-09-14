Material 3 Expressive

Il mese di settembre segna un nuovo passo nell’adozione del Material 3 Expressive, il linguaggio grafico che Google sta progressivamente estendendo a tutte le sue applicazioni. Dopo aver debuttato con Android 16 QPR1 e con il più recente Pixel Drop, il design rinnovato arriva ora anche su App Google, l’app che raccoglie ricerca, feed personalizzati e servizi integrati.

Un restyling che segue la strategia di Google

Negli ultimi mesi il colosso di Mountain View ha accelerato il processo di aggiornamento delle proprie interfacce. L’obiettivo è garantire uniformità visiva e coerenza d’uso tra app diverse, riducendo le differenze estetiche e funzionali che in passato potevano creare confusione. Con il nuovo selettore dell’account, App Google si allinea ad applicazioni come Gmail, Drive e Foto, dove la nuova impostazione è già visibile da tempo.

Il rollout non è ancora completato e procede in modo graduale, come spesso avviene con le novità di Google. Alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento con la versione beta 16.34.61.sa, mentre altri dovranno attendere i prossimi giorni per vedere la nuova interfaccia attiva.

Le novità del selettore in Material 3 Expressive

La principale modifica riguarda l’organizzazione delle voci. Il selettore dell’account diventa anche punto d’accesso per impostazioni e funzioni aggiuntive, con le opzioni suddivise in blocchi visivi più chiari. Le sezioni presentano un design arrotondato: le voci in cima e in fondo assumono forme con angoli smussati, mentre i pulsanti singoli si trasformano in pillole ovali. Questo approccio mira a rendere più evidente la separazione tra categorie e a migliorare la leggibilità.

Un esempio è il comando “Gestisci il tuo account Google”, posizionato subito sotto il saluto principale, che ora appare distinto dal resto con una grafica più moderna e intuitiva. Nel complesso, l’interfaccia risulta più ordinata e conforme agli altri servizi già aggiornati.

Una coerenza che abbraccia tutto l’ecosistema

Il rinnovamento grafico di App Google non è un caso isolato. La transizione a Material 3 Expressive coinvolge gran parte delle applicazioni principali di Big G, incluse Play Store, Messaggi e Telefono. L’idea è creare un’esperienza utente coerente tra smartphone, tablet e dispositivi indossabili, con un’estetica riconoscibile e funzioni disposte in modo prevedibile. Questo processo fa parte della più ampia strategia di Google di rafforzare la propria identità visiva e garantire un linguaggio unificato su tutti i prodotti, dai servizi web alle app mobile.