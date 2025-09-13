Volkswagen ID. Polo, la compatta elettrica cambia nome e futuro: niente più ID.2

Volkswagen ha deciso di chiamare la sua compatta elettrica ID. Polo, abbandonando la sigla ID. 2all. La scelta evidenzia la volontà del marchio di legare la modernità alla storia, continuando a usare nomi già radicati nell’immaginario collettivo. Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha sottolineato che i nomi dei modelli sono fortemente associati alla qualità, al design senza tempo e a tecnologie accessibili. Con la Volkswagen ID. Polo la casa tedesca punta a trasmettere familiarità e innovazione allo stesso tempo. La domanda sorge spontanea: può una sigla elettrica dialogare con decenni di tradizione automobilistica? Pare di sì, almeno se si tiene conto dell’attuale strategia del brand.

Design e novità sportive della nuova Volkswagen Polo

La Volkswagen ID. Polo si prepara a conquistare il segmento B con un prezzo stimato intorno ai 25.000 euro. Una compatta elettrica accessibile, pensata per una clientela attenta al design e alla tecnologia. La futura ID. Polo GTI offrirà linee più sportive, cerchi di grandi dimensioni, paraurti specifici, minigonne scolpite e passaruota muscolosi. Dettagli ancora celati dalle pellicole camuffanti svelano un carattere deciso. Si può intuire come l’evoluzione della gamma ID possa attrarre chi cerca emozione senza rinunciare alla praticità urbana che molti acquirenti potrebbero cercare nel modello.

Volkswagen non si limita alla Volkswagen ID. Polo, al Salone di Monaco è stato presentato anche il concept della ID. CROSS, un crossover compatto elettrico che vedrà la luce nel 2026 come alternativa elettrica della T-Cross. L’azienda conferma così l’espansione della gamma elettrica nel segmento B, offrendo modelli dal prezzo competitivo. Si prospetta un futuro ricco di modelli che combinano tecnologia avanzata e nomi iconici. È chiaro che Volkswagen punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile, senza snaturare la propria storia. Quanto impatto avrà questa strategia sul mercato e sulla percezione del marchio? I prossimi saloni e le versioni di produzione daranno le risposte che attendiamo.