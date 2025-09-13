Ad
Esselunga: super promo su smartphone di GRANDE BRAND ora SCONTATO

Da Esselunga è stata introdotta una promozione interessante che dimostra come la spesa possa trasformarsi in un’occasione con risvolti inaspettati e piacevoli

scritto da Rossella Vitale
Entrare da Esselunga significa spesso avventurarsi in un percorso che non termina mai come previsto. Un gesto abituale come fare la spesa diventa un momento che sorprende, perché l’ordinario si mescola con l’insolito. Non è raro che accanto a prodotti basilari si trova qualcosa di super, regalando un sorriso a chi non si aspettava nulla di speciale. Ed è proprio questa la forza di Esselunga, che sa rinnovare anche il più semplice dei passaggi in negozio. Con un’offerta ben posizionata, il carrello scende di costo, arricchendosi al contempo di un tocco in più. Così, la spesa non è soltanto un dovere, ma diventa un momento di gioia sfrenata!

Occasione d’oro per chi cerca un nuovo smartphone ora da Esselunga

Nel panorama delle promozioni proposte da Esselunga, spicca lo Xiaomi Redmi Note 13, un modello pensato per chi desidera inserire nel proprio carrello un elemento tecnologico. La scelta di Esselunga non è casuale: portare uno smartphone in corsia significa offrire ai clienti un motivo in più per fermarsi. Il prezzo, fissato a 159,00 €, conferma l’intento di rendere accessibile un prodotto che solitamente non si associa alla spesa settimanale. Cos’ha di speciale il modello? Beh innanzitutto un favoloso display 6,67″, poi Android 13. Processore? Il potentissimo Snapdragon 685 a cui si aggiunge RAM 8GB.

xiaomi esselunga promo

Abbiamo poi una strepitosa tripla fotocamera 108+8+2 Mpixel, la selfie da 16 Mpixel e ricarica veloce 33W. Insomma, è  una proposta più che interessante. Non si tratta di un semplice smartphone, ma di una dimostrazione concreta che Esselunga continua a cercare il top per chi acquista. Lo store ne ha di promo! Basta andar sul sito per scoprire dettagli e tutte le offerte ora in corso!

