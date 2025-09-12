WINDTRE 5G: 200 GB e minuti illimitati a 10,99€!

Se ti sei mai sentito frustrato per una connessione lenta o per i giga che finiscono troppo in fretta, WINDTRE ha messo sul piatto un’offerta che sembra pensata proprio per chi vuole libertà totale online. Parliamo di 200 GIGA alla massima velocità disponibile e del 5G che può toccare fino a 2 Gbps, quindi sì, film, serie, videochiamate e gaming diventano un’esperienza fluida e senza interruzioni. E se sei spesso in viaggio in Europa, puoi contare su altri 12,6 GIGA extra, così resti connesso senza preoccuparti del roaming.

Streaming, gaming e chiamate senza limiti con WINDTRE a 10,99€

Non si tratta solo di giga: minuti illimitati e 50 SMS ti permettono di chiamare e messaggiare senza guardare ogni volta il contatore. La SIM arriva direttamente a casa tua o, se preferisci partire subito, puoi optare per la eSIM attiva in poche ore. Se stai cambiando operatore da TIM, Kena, DIGI Mobil, Enegan, Italia Power o Intermatica, non dovrai preoccuparti di trasferire il credito: WINDTRE lo fa automaticamente, così inizi a usare subito il tuo numero senza pensieri.

La rete, poi, è uno dei veri punti di forza: il 5G WINDTRE copre il 97% della popolazione, mentre il 4G raggiunge il 99,7%. In pratica, puoi contare su connessioni stabili quasi ovunque. E se ti serve assistenza, c’è sempre qualcuno pronto a rispondere: nei negozi WINDTRE sparsi in tutta Italia o al numero gratuito 159. Anche l’app WINDTRE è pensata per semplificarti la vita, con un punteggio di 4,3 su 5 sugli store Apple e Android, così puoi monitorare l’offerta e personalizzarla in un attimo.

Ma il bello arriva con WINDAY, un sistema di vantaggi extra che ti regala coupon dei migliori brand, il 10% dei tuoi acquisti su Amazon.it convertito in traffico telefonico e la possibilità di partecipare a concorsi e giochi divertenti. Tutto questo a 10,99 € al mese con attivazione gratuita: non è solo una SIM, ma un pacchetto pensato per chi vuole navigare, comunicare e divertirsi senza limiti.