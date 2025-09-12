PS5 Digital Slim: stesso prezzo in Europa, ma SSD ridotto a 825 GB

Sony farà uscire in Europa una variante aggiornata della PS5 Slim Digital Edition che manterrà il prezzo attuale ma ridurrà la capacità del suo SSD interno. Il modello nuovo, identificato come CFI-2100, arriverà con 825 GB di storage invece dell’attuale 1 TB, pur continuando a costare 499 euro. In questo contesto, il prezzo della PlayStation 5 Digital è una questione rilevante. Questa scelta sembra un compromesso per contenere i costi pur non gravando immediatamente sul listino. La decisione di aggiornare la PlayStation 5 Digital mostra la strategia di Sony di bilanciare costi e caratteristiche tecniche.

PS5 Digital in Europa non aumenta prezzo ma perde spazio interno

La riduzione dello spazio su SSD ha effetti pratici per chi possiede molti giochi digitali, soprattutto con titoli moderni che possono superare anche i 100-150 GB. Con 825 GB l’utente avrà meno margine per installazioni multiple in simultanea e dovrà gestire con più attenzione lo spazio libero, disinstallando giochi meno usati o spostando parti su storage esterno compatibile. Questa riduzione è particolarmente importante per la PlayStation 5 Digital.

Sony probabilmente ha optato per questa revisione per ragioni interne: componenti costosi, costi logistici, fluttuazioni valutarie, e necessità di mantenere margini e profitti. Il fatto che il prezzo resti fisso indica che l’azienda preferisce “fare spazio” in termini tecnici piuttosto che aumentare il costo al pubblico, almeno per ora. Questa strategia evidenzia il modo in cui viene percepita la PlayStation 5 Digital nel mercato.

Analisi strategica e considerazioni per il futuro

Questa decisione rompe con la tendenza che abbiamo visto in altri settori tech in cui, col passare del tempo, il prezzo si stabilizza o cala mentre le specifiche migliorano. In questo caso, Sony sceglie un aggiornamento hardware che peggiora un parametro chiave (lo storage) ma evita di far salire il costo al consumatore. Chi acquista una PlayStation 5 Digital oggi potrebbe dover considerare l’uso di memoria aggiuntiva in futuro.

Per alcuni utenti potrebbe non essere un problema. Chi ha già molti giochi installati, chi usa principalmente giochi meno ingombranti, o chi preferisce giochi fisici (anche se la Digital Edition non ha il lettore disco) può adattarsi. Tuttavia, per chi compra la console oggi, la revisione potrebbe rappresentare un incentivo ad acquistare la versione attuale da 1 TB, se disponibile, oppure a valutare l’utilizzo di SSD esterni compatibili per espandere lo spazio. La scelta di comprare la PlayStation 5 Digital, quindi, deve essere valutata con attenzione rispetto alle proprie esigenze di storage.